В Старой Риге поймали польского футбольного фаната: показывал "достоинство" прохожим

Как проинформировала муниципальная полиция Риги, в субботнюю ночь стражи порядка получили информацию от сотрудников центра видеонаблюдения, которые зафиксировали компанию из четырех мужчин, один из которых, в то время, как мимо проходили женщины, снял штаны и "показал свое достоинство".

Совсем скоро после этого компания встретилась с полицейскими.

Сначала мужчины делали вид, что не понимают о чем идет речь, однако стражи порядка показали им видеозапись. Мужчина, снявший ранее штаны, полицейским жестам указал, что был пьян и ему стыдно за содеянное.

Принимая во внимание, что в подобных действиях усматриваются признаки хулиганства, мужчине составили протокол административного нарушения и выписан штраф в 250 евро.