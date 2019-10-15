Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

В Старой Риге поймали польского футбольного фаната: показывал "достоинство" прохожим

Иллюстративное фото

ФОТО: Krists Spruksts/LETA

В четверг, 10 октября, на футбольный матч сборных Латвии и Польши приехала толпа польских футбольных фанатов. Чрезвычайных инцидентов полиция не зафиксировала, однако некоторые фанаты поехали домой с протоколом в кармане, пишет Degpunktā.

Как проинформировала муниципальная полиция Риги, в субботнюю ночь стражи порядка получили информацию от сотрудников центра видеонаблюдения, которые зафиксировали компанию из четырех мужчин, один из которых, в то время, как мимо проходили женщины, снял штаны и "показал свое достоинство".

Совсем скоро после этого компания встретилась с полицейскими.

Сначала мужчины делали вид, что не понимают о чем идет речь, однако стражи порядка показали им видеозапись. Мужчина, снявший ранее штаны, полицейским жестам указал, что был пьян и ему стыдно за содеянное.

Принимая во внимание, что в подобных действиях усматриваются признаки хулиганства, мужчине составили протокол административного нарушения и выписан штраф в 250 евро.

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