В США полицейский обвиняется в убийстве женщины в её собственном доме

12 октября примерно в два часа ночи белый сотрудник полиции Аарон Дин подъехал к дому чернокожей жительницы города Атишаны Джефферсон. В полицию поступил звонок от ее соседа. Он говорил об открытой входной двери в доме женщины. Внутри дома полицейский заметил фигуру человека, который стоит возле окна. Дин направил на человека оружие с требованием поднять руки. Как сообщается, полицейский не назвался, а уже через мгновенье выстрелил в окно.

Джефферсон скончалась на месте. В доме также был восьмилетний племянник женщины, мальчик не пострадал.

В заявлении полиции сказано, что полицейский совершил выстрел, так как "почувствовал угрозу", а в доме Джефферсон позднее был обнаружен пистолет.

После этого инцидента в Техасе поднялась волна протестов. Полицейский покинул свой пост, а 15 октября ему были предъявлены обвинения в убийстве. Мужчину отпустили под залог в размере 200 000 долларов.

Против полицейского насилия в отношении темнокожих людей в США выступает движение Black Lives Matter. Согласно статистике, 96 из 100 000 темнокожих людей, проживающих в США, погибают от рук полицейских.

Напомним, совсем недавно стало известно наказание для полицейской из США Эмбер Гайгер, застрелившей 26-летнего афроамериканца Джина Ботама в августе прошлого года. Как сообщает BBC, Гайгер приговорили к десяти годам тюремного заключения.

Когда женщина пришла домой после продолжительной смены, она увидела в квартире незнакомого мужчину. Приняв его за грабителя, она его застрелила.