Чечня тогда и сейчас

Площадь, где раньше стоял президентский дворец, исчезла. За забором установлен памятник "жертвам терроризма" и новый супермаркет за забором. И все! Как будто президентского дворца никогда не существовало", - описывает Неменов.

"Я не знаю, каково это, когда улицы твоего города называют именем человека, который его же и бомбил. Им не нравится говорить об этом. Они слишком напуганы", - говорит Неменов.

Грозный, конец января 1995 года. Я забыл в какой части города мы были. Я опять с [журналистом] Толей Морковкиным. (..) Фотографировать было особо нечего. Война была везде, но ни одного хорошего кадра. И тут неоткуда появилась кучка боевиков в белых комбинезонах, толкающих противотанковое оружие. Лучшего кадра и пожелать было невозможно.

Они дотянули оружие до камня и начали целиться. Сначала пытались прогнать нас, но сдались. "Где вы это взяли?" спрашиваю я. "Забрали у русских!" "Что вы будете с ним делать?" "Мы нацелимся на ОМОН там, у реки".

ОМОНовцам конец, подумал я. Боевики садятся вокруг оружия, их было около шести и готовятся к стрельбе. Мы с Толей находимся примерно на расстоянии десяти метров, сидим у стены гаража.

"Аллаху акбар! Стреляй!"

Один из них нажал на курок. Бам! Что-то ударило о стену примерно в метре над нашими головами, кирпичи начали падать. Везде был дым, ничего не видно. Из-за пыли у меня заболело горло, и я слышал только шепот в ушах.

Когда дым рассеялся, я увидел следующую картину: чеченцы, которые раньше сидели вокруг оружия, лежали по такому же геометрическому принципу, только теперь прижимая колени к подбородку. Через несколько секунд они все начали двигаться, вставать и отряхивать песок.

Я до сих пор не знаю, что конкретно произошло. Либо русские наполнили оружие песком перед тем, как оставить, либо кто-то выстрелил мимо. Удивительно было то, что ни у кого не было ни царапины. Мы лишь на мгновение потеряли слух. Я до сих пор ношу металлическую деталь от этого оружия вместо брелка. Она приземлилась в 300 метрах от места взрыва, и местные потом подарили мне ее.