Рэпер Баста купил футбольный клуб

Сообщается, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба. В пресс-релизе СКА говорится, что Вакуленко также намерен заниматься "развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами" в клубе.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб своё существование и игру в следующем сезоне.

Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их", - сказал Вакуленко.

Музыкант также подчеркнул, что главной целью команды является перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. "Чемпионат" сообщает, что с сезона-2019/2020 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех "РТ-Капитал", а также правительство Ростовской области.