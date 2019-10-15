Вт, 15.10.2019
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Рэпер Баста купил футбольный клуб

Баста

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский рэп-исполнитель Баста (наст. имя Василий Вакуленко) стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает "Чемпионат".

Сообщается, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба. В пресс-релизе СКА говорится, что Вакуленко также намерен заниматься "развитием коммуникационных направлений и работой со спонсорами" в клубе.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб своё существование и игру в следующем сезоне.

Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их", - сказал Вакуленко.

Музыкант также подчеркнул, что главной целью команды является перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. "Чемпионат" сообщает, что с сезона-2019/2020 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех "РТ-Капитал", а также правительство Ростовской области.

Футбольный клуб СКА в данный момент выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) - это третий по силе российский футбольный дивизион.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@fcskarostov 🔴🔵

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