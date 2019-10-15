Видео: Роналду забил 700 голов за карьеру. Вот лучшие из них

Несмотря на поражение от Украины, португальцы по-прежнему сохраняют неплохие шансы на выход на чемпионат Европы. Для этого команде Фернанду Сантуша необходимо побеждать в оставшихся двух матчах, которые пройдут в ноябре.

Поражение в Киеве никак не влияет на то, что Роналду настоящий король. Португалец забил 700-й гол в карьере (с пенальти) и на это у него ушло 973 матча. Получается по 0,72 гола за игру. Представляте?

Роналду стал шестым футболистом в истории, которым удалось забить 700 и более голов за карьеру. Теперь он в одном списке с Йозефом Бицаном (805), Ромарио (772), Пеле (767), Ференцем Пушкашем (746) и Гердом Мюллером (735).

Кроме всего прочего, гол против Украины стал для 34-летнего Роналду 95-м в составе национальной команды. Ему осталось забить 14 голов, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

А теперь немного статистики:

Свой первый гол Роналду забил 17 лет назад - в 2002 году за "Спортинг" в матче против "Морейренсе".

Из 700 голов 450 были забиты за мадридский "Реал", 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за сборную, 32 - за туринский "Ювентус", 5 - за "Спортинг".

Чаще всего Роналду забивал "Севилье" (27), мадридскому "Атлетико" (25) и "Хетафе". В ворота "Барселоны" португалец отправил 18 мячей.

Ну и наконец 444 гола Роналду забил правой ногой, 126 - левой, 128 - головой, а ещё 2 гола - другими частями тела.

Теперь предлагаем вам оценить самые красивые голы Криштиану Роналду за время его профессиональной карьеры.

Манчестер Юнайтед - Порту, 2009 год (дальний удар)

Ювентус - Реал Мадрид, 2018 (удар ножницами)

Португалия - Испания, 2018

Манчестер Юнайтед - Портсмут, 2008

Украина - Португалия, 2019 (700-й гол в карьере)

Реал Мадрид - Валенсия, 2014 (гол пяткой)