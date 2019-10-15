В США полицейский застрелил темнокожую женщину через окно ее же дома

Полицейский Аарон Дин отозвался на звонок соседей в полицию, что двери дома Джефферсон открыты. На видео с камеры, прикрепленной к одежде полицейского, видно, что Дин в субботу в 2:30 вместе с еще одним полицейским приближаются к дому Джефферсон, светя фонариками.

Дин посмотрел в спальню через окно и крикнул: "Руки вверх, покажи руки!" Затем он выстрелил, так и не представившись как полицейский.

Полицейские не стучали в двери, а зашли на территорию со стороны двора.

Дин в понедельник подал в отставку. В тот же день он был задержан.

"Полиция задержала Аарона Дина 14 октября. Ему выдвинуты обвинения в убийстве Ататьяны Джефферсон. Дин находится в тюрьме округа Таранта", - сообщила полиция Фортворда.

Глава местной полиции Эдвин Краус сказал, что инцидент "не понятен". Он считает, что полицейский в доме, в котором находятся его обитатели, может стрелять только тогда, если оттуда стреляют в него самого.

"Если бы полицейский не подал в отставку, я бы уволили его за нарушение нескольких правил", - указал Краус. "Несмотря на его увольнение, полицейскому так и так выдвинуты обвинения".