В США полицейский застрелил темнокожую женщину через окно ее же дома

В понедельник в штате Техас, США, был задержан полицейский, который обвиняется в убийстве 28-летней темнокожей женщины, пишет Reuters. Полицейский застрелил 28-летнюю Ататьяну Джефферсон через окно ее собственного дома, пока она присматривала за восьмилетним ребенком родственников.
Полицейский Аарон Дин отозвался на звонок соседей в полицию, что двери дома Джефферсон открыты. На видео с камеры, прикрепленной к одежде полицейского, видно, что Дин в субботу в 2:30 вместе с еще одним полицейским приближаются к дому Джефферсон, светя фонариками.
Дин посмотрел в спальню через окно и крикнул: "Руки вверх, покажи руки!" Затем он выстрелил, так и не представившись как полицейский.
Полицейские не стучали в двери, а зашли на территорию со стороны двора.
Дин в понедельник подал в отставку. В тот же день он был задержан.
"Полиция задержала Аарона Дина 14 октября. Ему выдвинуты обвинения в убийстве Ататьяны Джефферсон. Дин находится в тюрьме округа Таранта", - сообщила полиция Фортворда.
Глава местной полиции Эдвин Краус сказал, что инцидент "не понятен". Он считает, что полицейский в доме, в котором находятся его обитатели, может стрелять только тогда, если оттуда стреляют в него самого.
"Если бы полицейский не подал в отставку, я бы уволили его за нарушение нескольких правил", - указал Краус. "Несмотря на его увольнение, полицейскому так и так выдвинуты обвинения".
"Ничто, совершенно ничто не может оправдать то, что произошло утром в субботу", - сказала мэр Фортворда Бетси Прайс.