Скандал со смертельной бактерией: эстонское предприятие приостанавливает производство

"В заводских помещениях и на производственных площадях M.V.Wool с 1 июля ни разу не обнаруживали бактерию листерии. В октябре была взята 41 проба с поверхности, и результат тот же - листерии нет. Несмотря на это, мы еще раз осуществим на производстве полную чистку, чтобы исключить появление на предприятии генотипа ST1247. Мы принимаем дополнительные меры в интересах здоровья общества и с целью восстановления доверия к рыбной продукции", - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.