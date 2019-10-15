Украина может потребовать у Латвии вернуть конфискованные судом 29 млн евро

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации. Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.