Украина может потребовать у Латвии вернуть конфискованные судом 29 млн евро

Украина может потребовать у Латвии вернуть связанные с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича 29 млн евро, которые Рижский окружной суд признал преступно нажитыми и конфисковал, говорится в заявлении, распространенном прокуратурой Украины.
"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации. Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Вопрос возвращения активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.
Как сообщалось, эти денежные средства находятся в настоящее время на счете нерезидента в Regionala investiciju banka. Их решено перечислить в госбюджет.
Уголовный процесс был начат 25 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупном размере через счета нескольких нерезидентов, открытых в указанном банке. По делу продолжается досудебное расследование, которое ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.