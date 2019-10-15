Во дворе Бюро омбудсмена, возможно, было прострелено окно машины водителя Янсонса

Она отметила, что о происшествии подано заявление в Госполицию. Она также добавила, что сотрудники полиции уже провели оперативные действия на месте происшествия, но планируют их продолжить и позднее.

Также Силиня пояснила, что автомобиль находился в закрытом дворе, далеко от ближайшей улицы.

По ее словам, Янсонс планирует обратиться к начальнику Госполиции Инту Кюзису, чтобы обратить его внимание на неприемлемость того, что средь бела дня кто-то использует огнестрельное оружие.

По мнению бюро, были нарушены три статьи Уголовного закона, а именно - о намеренной порче имущества, хулиганстве и нарушении правил использования огнестрельного оружия.

В Госполциии LETA подтвердили, что сегодня Брасский участок получил заявление о порче заднего стекла автомобиля. Начат уголовный процесс о порче чужого имущества.

Пока что рано делать выводы, действительно ли окно было прострелено.