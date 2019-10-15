Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Во дворе Бюро омбудсмена, возможно, было прострелено окно машины водителя Янсонса

ФОТО: Tiesībsarga birojs

Во вторник, 15 октября, около 11.00 во дворе здания Бюро омбудсмена, возможно, было прострелено окно личного автомобиля шофера омбудсмена Юриса Янсонса, подтвердила агентству LETA представитель бюро Рута Силиня.

Она отметила, что о происшествии подано заявление в Госполицию. Она также добавила, что сотрудники полиции уже провели оперативные действия на месте происшествия, но планируют их продолжить и позднее.

Также Силиня пояснила, что автомобиль находился в закрытом дворе, далеко от ближайшей улицы.

По ее словам, Янсонс планирует обратиться к начальнику Госполиции Инту Кюзису, чтобы обратить его внимание на неприемлемость того, что средь бела дня кто-то использует огнестрельное оружие.

По мнению бюро, были нарушены три статьи Уголовного закона, а именно - о намеренной порче имущества, хулиганстве и нарушении правил использования огнестрельного оружия.

В Госполциии LETA подтвердили, что сегодня Брасский участок получил заявление о порче заднего стекла автомобиля. Начат уголовный процесс о порче чужого имущества. 

Пока что рано делать выводы, действительно ли окно было прострелено. 

На фотографиях, которые попали в распоряжение LETA, видно, что отверстие очень напоминает след от пули. 

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