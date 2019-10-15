Вт, 15.10.2019
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  • Видео: Красавицу из Беларуси вырубили в октагоне жёстким ударом ногой в голову

Видео: Красавицу из Беларуси вырубили в октагоне жёстким ударом ногой в голову

Екатерина Вандарьева

ФОТО: instagram.com/ekaterinavandarieva

В минувшие выходные Екатерина Вандарьева из Беларуси потерпела поражение на турнире по смешанным единоборствам (ММА) One Championship в Токио.

28-летняя Вандарьева по прозвищу Барби в поединке против Джанет Тодд из США была отправлена в жёсткий нокаут. Во втором раунде американка нанесла сопернице удар ногой в подбородок и та рухнула на настил. Победа досталась американке, а поединок проходил в весовой категории до 52 кг.

Вандарьева является трёхкратной чемпионкой мира по муай-тай, но поражение в этом поединке сделало 33-летнюю американку возможным претендентом на звание чемпионки мира по кикбоксингу и муай-тай.

"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок", - написала Екатерина в своём Instagram после неудачного поединка.

После боя спортсменка из Беларуси успокоила своих болельщиков, написав, что чувствует себя в порядке. Тем не менее, всегда неприятно смотреть, как красивые девушки падают в тяжёлый нокаут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимаем бэкстейдж💪🎥

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😎😎😎

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#выходной✌#семейныйдень👪#минск🇧🇾

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Сегодня все сетуют на то, как же быстро пролетело лето, подводят итоги того, как они провели это время и что успели. По мне так неважно: лето, осень, зима или весна, в принципе жизнь пролетает так быстро, что иногда становится страшно, ведь столько всего хочется успеть. Поэтому, я думаю, стоит наполнять жизнь незабываемыми и счастливыми моментами😉💛💛💛

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