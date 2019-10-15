Видео: Красавицу из Беларуси вырубили в октагоне жёстким ударом ногой в голову

В минувшие выходные Екатерина Вандарьева из Беларуси потерпела поражение на турнире по смешанным единоборствам (ММА) One Championship в Токио.
28-летняя Вандарьева по прозвищу Барби в поединке против Джанет Тодд из США была отправлена в жёсткий нокаут. Во втором раунде американка нанесла сопернице удар ногой в подбородок и та рухнула на настил. Победа досталась американке, а поединок проходил в весовой категории до 52 кг.
Japanese-American star Janet Todd wipes out Ekaterina "Barbie" Vandaryeva with 💥 CRACKING 💥 Round 2 knockout! #WeAreONE #ONEChampionship #ONECentury pic.twitter.com/JtAG7h8W7e— ONE Championship (@ONEChampionship) October 13, 2019
Вандарьева является трёхкратной чемпионкой мира по муай-тай, но поражение в этом поединке сделало 33-летнюю американку возможным претендентом на звание чемпионки мира по кикбоксингу и муай-тай.
"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок", - написала Екатерина в своём Instagram после неудачного поединка.
После боя спортсменка из Беларуси успокоила своих болельщиков, написав, что чувствует себя в порядке. Тем не менее, всегда неприятно смотреть, как красивые девушки падают в тяжёлый нокаут.
Сегодня все сетуют на то, как же быстро пролетело лето, подводят итоги того, как они провели это время и что успели. По мне так неважно: лето, осень, зима или весна, в принципе жизнь пролетает так быстро, что иногда становится страшно, ведь столько всего хочется успеть. Поэтому, я думаю, стоит наполнять жизнь незабываемыми и счастливыми моментами😉💛💛💛