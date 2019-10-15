Видео: Красавицу из Беларуси вырубили в октагоне жёстким ударом ногой в голову

"Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок", - написала Екатерина в своём Instagram после неудачного поединка.