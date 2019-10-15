"Не ходил в школу и не был у парикмахера 9 лет": в Нидерландах семья жила в подвале

Начато расследование, найденным предоставляется помощь.

Обнаружен 58-летний мужчина и шесть его взрослых детей - в возрасте от 16 до 25 лет. Полиция на некоторое время задержала мужчину.

Отмечается, что вся семья жила в полной изоляции от внешнего мира.

Семью нашли после того, как в баре в соседнем селе Руйнерволд сын заказал пиво, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь.

"Он заказал пять порций пива и выпил их. Тогда я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи... тогда мы вызвали полицию", - сказал владелец бара Крис Вестербек.

Вестербек добавил: "У него были длинные волосы, грязная борода, старая одежда. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет".