Вт, 15.10.2019
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В Латвийский центр инфектологии больше не ходит общественный транспорт

Территория больницы Латвийского центра инфектологии

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Латвийский центр инфектологии в Риге больше невозможно добраться на общественном транспорте. Когда-то здесь курсировала 271 маршрутка, но и она сменила маршрут. Rīgas satiksme со своей стороны обещает рассмотреть возможность восстановить этот маршрут хотя бы в определенное время, сообщает передача 4. studija на LTV.

Отмечается, что 271 маршрутка не курсирует по улице Линэзера уже несколько месяцев, а это значит, что человеку, который хочет вакцинироваться или, например, вытащить присосавшегося клеща, придется большой отрезок пути пройти пешком.

Руководитель Центра инфектологии Байба Розентале признала, что это неудобно, отметив, что у сестричек смены заканчиваются в 20.00, к этому времени они уже достаточно устали после 24-часовой смены, к тому же вечерами рано темнеет,  и идти так далеко - небезопасно.

В Rīgas satiksmе пояснили, что маршрутка не едет в Центр инфектологии из-за недостаточного количества пассажиров.

В то же время в компании отметили, что ведутся переговоры с Центром - возможно, маршрутка вновь будет курсировать в определенные часы. 

В заключении выпуска отмечается, что если в Центр инфектологии восстановление маршрута еще возможно, то мимо Рижского крематория общественный транспорт курсировать не будет - слишком мал спрос. 

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