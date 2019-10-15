В Латвийский центр инфектологии больше не ходит общественный транспорт

Отмечается, что 271 маршрутка не курсирует по улице Линэзера уже несколько месяцев, а это значит, что человеку, который хочет вакцинироваться или, например, вытащить присосавшегося клеща, придется большой отрезок пути пройти пешком.

Руководитель Центра инфектологии Байба Розентале признала, что это неудобно, отметив, что у сестричек смены заканчиваются в 20.00, к этому времени они уже достаточно устали после 24-часовой смены, к тому же вечерами рано темнеет, и идти так далеко - небезопасно.

В Rīgas satiksmе пояснили, что маршрутка не едет в Центр инфектологии из-за недостаточного количества пассажиров.

В то же время в компании отметили, что ведутся переговоры с Центром - возможно, маршрутка вновь будет курсировать в определенные часы.