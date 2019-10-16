"Воровать через Rīgas karte могут, а найти деньги на обеды нет": комментарии после интервью Бурова

Последняя активно поставляет услуги для муниципального предприятия Rīgas kartе.

В частности речь зашла о результатах конкурса по восстановлению принадлежащих самоуправлению квартир на 12 миллионов евро. Договор о строительных работах на эту сумму был заключен в конце августа.

"Вопрос в том, что это за многопрофильная фирма BMS Tehnologija, которая успешно сотрудничает с Rīgas kartе (отвечает за систему электронных билетов) и в то же время в свободное время может ремонтировать квартиры под общей договоренностью, которая, конечно, получена путем конкурса", - спросил ведущий.

Олег Буров ответил, что узнал об этой ситуации незадолго до эфира и пообещал, что уже 16 октября он запросит ответ по этой закупке у Департамента жилья и среды Рижской думы.

Напомним, недавний аудит в Rīgas karte - "дочке" Rīgas satiksme - показал, что в компании были необоснованные наценки, простой техники и астрономические почасовые ставки, превышающие принятые в отрасли стандарты в десятки раз.

При этом по непонятной причине важные знания о технологиях Rīgas karte доверяет компаниям субподрядчикам - Burlat и BMS Tehnoloģija. Обе компании, по сведениям de facto, связаны с предпринимателем Андреем Блажко, а он в свою очередь - с "политически и экономически активным" дирижером Александром Брандавсом, членом партии "Честь служить Риге".

На вопрос о растратах на Rīgas karte, Буров ответил, что договор с компанией действительно стоит пересмотреть, но о самой ситуации мэр узнал лишь недавно, так как "за капитальное общество отвечало "Согласие"".

Также в этом интервью Олег Буров признал, что Рижской думе вскоре придется принимать непопулярные, болезненные решения. Скорее всего они затронут вопрос бесплатных обедов. "Это еще подлежит дискуссии", - заявил мэр.

Пользователи социальный сетей не оставили это интервью без внимания.

"Что именно делает мэр Риги? Вопросы и ответы 1:1:

- не могу сейчас ответить

- не был проинформирован

- такой информации у меня нет

- дам задание

итд итд", - написал свое впечатление о дискуссии с мэром Риги в "1:1" Ансис Анцовс.

- ko tieši darbā dara Rīgas mērs?

#1pret1 jautājumi & sekojošas atbildes:

- nevaru tagad atbildēt

- nebiju informēts

- tādas informācijas man nav

- uzdošu uzdevumu (kad sūdi notikuši & € pakāsti)

utt, utt. — Ansis Ancovs (@AnsisAncovs) 15 октября 2019 г.

"Из Rīgas satiksmes через фирму члена ЧСР Александра Брандавса Rīgas karte каждый год воруют €10 миллионов, а найти €9 миллионов на обеды учеников старших классов сейчас не могут", - пишет Янис Терешко.

No "Rīgas satiksmes" caur GKR biedra Aleksandra Brandava firmu "Rīgas karte" ik gadu tiek nozagti €10 miljoni, bet €9 miljonus vecāko klašu skolēnu ēdināšanai tagad nevarēs atrast #1pret1 pic.twitter.com/xfwqApeYus — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 15 октября 2019 г.

"Мэру Риги О.Бурову очень нравится позиционировать себя как "простого рижанина". Как же удобно притворяться незнайкой, в то же время работая 21 год в структурах Рижской думы", - написал пользователь Twitter Спунде.

Rīgas mēram O.Burovam labpatīk sevi vairākkārt raidījuma laikā pozicionēt kā "vienkāršo rīdzinieku". Cik gan ērti izlikties par parastu nezinīti, vienlaikus 21 gadu strādājot Rīgas domes struktūrās! #1pret1 — Spunde (@sp_un_de) 15 октября 2019 г.

"У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Рижской думы Бурова нет времени ознакомиться с результатами аудита Rīgas satiksmе и Rīgas kartе, так как самоуправление Риги "очень большое", но у него есть время для паказушных выездов на объекты перед камерами", - отметил пользователь Twitter Kurmitis.