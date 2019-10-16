Ср, 16.10.2019
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  • "Воровать через Rīgas karte могут, а найти деньги на обеды нет": комментарии после интервью Бурова

"Воровать через Rīgas karte могут, а найти деньги на обеды нет": комментарии после интервью Бурова

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Олег Буров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") стал гостем передачи "1:1" на LTV. Ведущий Гундарс Редерс попросил градоначальника прокомментировать результаты тендера, согласно которому право на строительные работы в размере 12 миллионов евро получили компании Posiitum и BMS Tehnologija.

Последняя активно поставляет услуги для муниципального предприятия Rīgas kartе. 

В частности речь зашла о результатах конкурса по восстановлению принадлежащих самоуправлению квартир на 12 миллионов евро. Договор о строительных работах на эту сумму был заключен в конце августа.

"Вопрос в том, что это за многопрофильная фирма  BMS Tehnologija, которая успешно сотрудничает с Rīgas kartе (отвечает за систему электронных билетов) и в то же время в свободное время может ремонтировать квартиры под общей договоренностью, которая, конечно, получена путем конкурса", - спросил ведущий.

Олег Буров ответил, что узнал об этой ситуации незадолго до эфира и пообещал, что уже 16 октября он запросит ответ по этой закупке у Департамента жилья и среды Рижской думы. 

Напомним, недавний аудит в Rīgas karte - "дочке" Rīgas satiksme - показал, что в компании были необоснованные наценки, простой техники и астрономические почасовые ставки, превышающие принятые в отрасли стандарты в десятки раз. 

При этом по непонятной причине важные знания о технологиях Rīgas karte доверяет компаниям субподрядчикам - Burlat и BMS Tehnoloģija. Обе компании, по сведениям de facto, связаны с предпринимателем Андреем Блажко, а он в свою очередь - с "политически и экономически активным" дирижером Александром Брандавсом, членом партии "Честь служить Риге". 

На вопрос о растратах на Rīgas karte, Буров ответил, что договор с компанией действительно стоит пересмотреть, но о самой ситуации мэр узнал лишь недавно, так как "за капитальное общество отвечало "Согласие"". 

Также в этом интервью Олег Буров признал, что Рижской думе вскоре придется принимать непопулярные, болезненные решения. Скорее всего они затронут вопрос бесплатных обедов. "Это еще подлежит дискуссии", - заявил мэр.

Пользователи социальный сетей не оставили это интервью без внимания.

"Что именно делает мэр Риги? Вопросы и ответы 1:1:

- не могу сейчас ответить

- не был проинформирован

- такой информации у меня нет

- дам задание

итд итд", - написал свое впечатление о дискуссии с мэром Риги в "1:1" Ансис Анцовс.

"Из Rīgas satiksmes через фирму члена ЧСР Александра Брандавса Rīgas karte каждый год воруют €10 миллионов, а найти €9 миллионов на обеды учеников старших классов сейчас не могут", - пишет Янис Терешко. 

"Мэру Риги О.Бурову очень нравится позиционировать себя как "простого рижанина". Как же удобно притворяться незнайкой, в то же время работая 21 год в структурах Рижской думы", - написал пользователь Twitter Спунде. 

"У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Рижской думы Бурова нет времени ознакомиться с результатами аудита Rīgas satiksmе и Rīgas kartе, так как самоуправление Риги "очень большое", но у него есть время для паказушных выездов на объекты перед камерами", - отметил пользователь Twitter Kurmitis. 

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