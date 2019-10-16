"Воровать через Rīgas karte могут, а найти деньги на обеды нет": комментарии после интервью Бурова

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") стал гостем передачи "1:1" на LTV. Ведущий Гундарс Редерс попросил градоначальника прокомментировать результаты тендера, согласно которому право на строительные работы в размере 12 миллионов евро получили компании Posiitum и BMS Tehnologija.
Последняя активно поставляет услуги для муниципального предприятия Rīgas kartе.
В частности речь зашла о результатах конкурса по восстановлению принадлежащих самоуправлению квартир на 12 миллионов евро. Договор о строительных работах на эту сумму был заключен в конце августа.
"Вопрос в том, что это за многопрофильная фирма BMS Tehnologija, которая успешно сотрудничает с Rīgas kartе (отвечает за систему электронных билетов) и в то же время в свободное время может ремонтировать квартиры под общей договоренностью, которая, конечно, получена путем конкурса", - спросил ведущий.
Олег Буров ответил, что узнал об этой ситуации незадолго до эфира и пообещал, что уже 16 октября он запросит ответ по этой закупке у Департамента жилья и среды Рижской думы.
Напомним, недавний аудит в Rīgas karte - "дочке" Rīgas satiksme - показал, что в компании были необоснованные наценки, простой техники и астрономические почасовые ставки, превышающие принятые в отрасли стандарты в десятки раз.
При этом по непонятной причине важные знания о технологиях Rīgas karte доверяет компаниям субподрядчикам - Burlat и BMS Tehnoloģija. Обе компании, по сведениям de facto, связаны с предпринимателем Андреем Блажко, а он в свою очередь - с "политически и экономически активным" дирижером Александром Брандавсом, членом партии "Честь служить Риге".
На вопрос о растратах на Rīgas karte, Буров ответил, что договор с компанией действительно стоит пересмотреть, но о самой ситуации мэр узнал лишь недавно, так как "за капитальное общество отвечало "Согласие"".
Также в этом интервью Олег Буров признал, что Рижской думе вскоре придется принимать непопулярные, болезненные решения. Скорее всего они затронут вопрос бесплатных обедов. "Это еще подлежит дискуссии", - заявил мэр.
Пользователи социальный сетей не оставили это интервью без внимания.
"Что именно делает мэр Риги? Вопросы и ответы 1:1:
- не могу сейчас ответить
- не был проинформирован
- такой информации у меня нет
- дам задание
итд итд", - написал свое впечатление о дискуссии с мэром Риги в "1:1" Ансис Анцовс.
- ko tieši darbā dara Rīgas mērs?— Ansis Ancovs (@AnsisAncovs) 15 октября 2019 г.
#1pret1 jautājumi & sekojošas atbildes:
- nevaru tagad atbildēt
- nebiju informēts
- tādas informācijas man nav
- uzdošu uzdevumu (kad sūdi notikuši & € pakāsti)
utt, utt.
"Из Rīgas satiksmes через фирму члена ЧСР Александра Брандавса Rīgas karte каждый год воруют €10 миллионов, а найти €9 миллионов на обеды учеников старших классов сейчас не могут", - пишет Янис Терешко.
No "Rīgas satiksmes" caur GKR biedra Aleksandra Brandava firmu "Rīgas karte" ik gadu tiek nozagti €10 miljoni, bet €9 miljonus vecāko klašu skolēnu ēdināšanai tagad nevarēs atrast #1pret1 pic.twitter.com/xfwqApeYus— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 15 октября 2019 г.
"Мэру Риги О.Бурову очень нравится позиционировать себя как "простого рижанина". Как же удобно притворяться незнайкой, в то же время работая 21 год в структурах Рижской думы", - написал пользователь Twitter Спунде.
Rīgas mēram O.Burovam labpatīk sevi vairākkārt raidījuma laikā pozicionēt kā "vienkāršo rīdzinieku". Cik gan ērti izlikties par parastu nezinīti, vienlaikus 21 gadu strādājot Rīgas domes struktūrās! #1pret1— Spunde (@sp_un_de) 15 октября 2019 г.
"У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Рижской думы Бурова нет времени ознакомиться с результатами аудита Rīgas satiksmе и Rīgas kartе, так как самоуправление Риги "очень большое", но у него есть время для паказушных выездов на объекты перед камерами", - отметил пользователь Twitter Kurmitis.
Rīgas domes PRIEKŠĒDĒTĀJAM Burovam neesot laika iepazīties ar audita secinājumiem par "Rīgas satiksmi" un "Rīgas karti", jo Rīgas pašvaldība esot "ļoti liela", bet viņam atrodas laiks taisīt pahazuhas izbraukumus uz objektiem kameru priekšā #1pret1— Kurmitis (@Kurmitis_) 15 октября 2019 г.