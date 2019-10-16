Левитс: все жители Латвии обязаны знать и использовать государственный язык

По словам президента, согласно статистике, процент людей, использующих государственный язык, за последние 20 лет не слишком увеличился.

Левитс добавил, что это довольно необычно для страны, где государственный язык является родным для 60,5-62% населения.

Президент выразил убеждение, что если бы не было латышского языка, если бы во второй половине XIX века в городах и в среде интеллигенции латышский язык был заменен немецким, вряд ли сейчас существовало бы Латвийское государство.

"Латышский язык является источником, а также казуальной причиной, которая привела к образованию Латвийского государства", - сказал Левитс.

По его словам, язык общения является относительно понятным термином, в свою очередь язык демократической сопричастности означает, что демократические дискуссии, публичные дебаты проводятся на государственном языке, и в них могут принимать участие все жители Латвии.

"Исходя из статуса государственного языка, каждый житель Латвии обязан знать и использовать этот язык.

Интересно, что есть одно государство, где это прописано также в конституции, и это конституция Испании. Испания является многоязычным государством и, в отличие от Латвии, также многонациональным государством, но не политически многонациональным. В конституции Испании определено, что все, несмотря на то, является человек испанцем, баском или галисийцем, в публичном пространстве должны использовать испанский язык", - сказал президент.