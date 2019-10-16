Звезда "Отчаянных домохозяек" села в тюрьму за подделку вступительных экзаменов дочери

56-летняя Хаффман понесет наказание в тюрьме легкого режима, где всего в заключении находятся 1200 осужденных, говорится в сообщении для прессы.

После освобождения Хаффман также придется провести 250 часов при выполнении общественных работ, к тому же после освобождения она будет под наблюдением стражей порядка.

Напомним, Хаффман в прошлом месяце был вынесен приговор в виде лишения свободы на 14 дней за взятку в 15 000 долларов США (13 500 евро), чтобы подделать результаты вступительных экзаменов дочери.

Как выяснилось, актриса заплатила деньги некоему фонду как благотворительное пожертвование - за полученную сумму дочь звезды получила право писать тест вдвое дольше, а преподаватель смог исправить некоторые ошибки.

В мае актриса признала свою вину в мошенничестве.

"Я хотела бы еще раз извиниться за свой поступок перед дочерью, мужем, семьей и обществом. Особенно хочу извиниться перед школьниками, которые ежедневно тяжело работают, чтобы поступить в высшее учебное заведение, и их родителями, которые многим жертвуют ради поддержки своих детей", - сказала актриса после того, как был зачитан приговор.

Отметим, Хаффман в США стала первым осужденным родителем за мошенничество с целью добиться поступления своего ребенка в престижный ВУЗ.