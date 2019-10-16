Ср, 16.10.2019
Официально у Шкеле политической власти нет, принадлежит мало, и его офис в центре Риги как место встречи различные неофициально связанные с его именем руководители бизнеса используют случайно. Во всяком случае, они бы хотели, чтобы вы так думали. Re:Baltica
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Звезда "Отчаянных домохозяек" села в тюрьму за подделку вступительных экзаменов дочери

Звезда "Отчаянных домохозяек" села в тюрьму за подделку вступительных экзаменов дочери

Фелисити Хаффман с супругом, актером Уильямом Мэйси

ФОТО: AFP/SCANPIX

​В звездной семье исполнительницы роли одной из главных героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффман и исполнителя главной роли в сериале "Бесстыдники" Уильяма Мэйси непростое испытание - во вторник, 15 октября, актриса прибыла в федеральную тюрьму Северной Калифорнии, чтобы понести двухнедельное наказание в виде лишения свободы за подделку вступительных экзаменов дочери в колледж. 

56-летняя Хаффман понесет наказание в тюрьме легкого режима, где всего в заключении находятся 1200 осужденных, говорится в сообщении для прессы. 

После освобождения Хаффман также придется провести 250 часов при выполнении общественных работ, к тому же после освобождения она будет под наблюдением стражей порядка. 

Напомним, Хаффман в прошлом месяце был вынесен приговор в виде лишения свободы на 14 дней за взятку в 15 000 долларов США (13 500 евро), чтобы подделать результаты вступительных экзаменов дочери.

Как выяснилось, актриса заплатила деньги некоему фонду как благотворительное пожертвование - за полученную сумму дочь звезды получила право писать тест вдвое дольше, а преподаватель смог исправить некоторые ошибки. 

В мае актриса признала свою вину в мошенничестве. 

"Я хотела бы еще раз извиниться за свой поступок перед дочерью, мужем, семьей и обществом. Особенно хочу извиниться перед школьниками, которые ежедневно тяжело работают, чтобы поступить в высшее учебное заведение, и их родителями, которые многим жертвуют ради поддержки своих детей", - сказала актриса после того, как был зачитан приговор. 

Отметим, Хаффман в США стала первым осужденным родителем за мошенничество с целью добиться поступления своего ребенка в престижный ВУЗ.

Скандал в США раскрыл обширные схемы, как состоятельные родителями с хорошими связями используют их для того, чтобы добиться поступления своих детей в "нужные школы". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ