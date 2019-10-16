"Динамо" в Нур-Султане завершает выездную серию матчей

Напомним, что в предыдущем матча "Динамо" наконец сумело взять очки на выезде и одержать первую гостевую победу в этом сезоне. Рижане со счётом 4:3 обыграли челябинский "Трактор" под руководством Петериса Скудры.

В последний раз "динамовцы" забрасывали четыре шайбы в одном матче ровно месяц назад, когда дома в овертайме обыграли "Амур".

"Мы рады победе. Наша серия неудач затянулась. Эта победа увеличит веру в нашу силу. Мы видим смысл нашей работы на тренировках, потому что есть результат", - цитирует Лауриса Дарзиньша официальный сайт клуба.

В последних пяти матчах "Барыс" одержал четыре победы. В целом команда из Нур-Султана в этом сезоне одержала 11 побед и с 16 очками занимает третье место в Восточной конференции.

"Динамо" и "Барыс" встречались между собой 21 раз. Счёт 15:6 в пользу команды из Казахстана.