"Динамо" в Нур-Султане завершает выездную серию матчей

Рижское "Динамо" проведёт очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня в 16:30 команда Гирта Анкипанса на выезде сыграет с "Барысом".
Напомним, что в предыдущем матча "Динамо" наконец сумело взять очки на выезде и одержать первую гостевую победу в этом сезоне. Рижане со счётом 4:3 обыграли челябинский "Трактор" под руководством Петериса Скудры.
В последний раз "динамовцы" забрасывали четыре шайбы в одном матче ровно месяц назад, когда дома в овертайме обыграли "Амур".
"Мы рады победе. Наша серия неудач затянулась. Эта победа увеличит веру в нашу силу. Мы видим смысл нашей работы на тренировках, потому что есть результат", - цитирует Лауриса Дарзиньша официальный сайт клуба.
В последних пяти матчах "Барыс" одержал четыре победы. В целом команда из Нур-Султана в этом сезоне одержала 11 побед и с 16 очками занимает третье место в Восточной конференции.
"Динамо" и "Барыс" встречались между собой 21 раз. Счёт 15:6 в пользу команды из Казахстана.
Этим матчем "Динамо" завершит выездную серию матчей. Далее команду ждут два поединка в риге - 20 октября против "Нефтехимика" и 23 октября против "Трактора".