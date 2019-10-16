В микрорайонах Риги подорожали квартиры

В центре Риги и Рижском районе квартиры на вторичном рынке подорожали на 1%.

Цены на квартиры в новых проектах в центре Риги в сентябре уменьшились на 2%, в микрорайонах Риги цены на квартиры в новых проектах не изменились, а в Рижском районе - увеличились на 0,5%. В Юрмале цены не изменились.

Согласно данным компаний по недвижимости, в сентябре средняя цена предложения для квартир в новых проектах в центре Риги составляла 2480 евро за квадратный метр, в микрорайонах Риги - 1405 евро, в Рижском районе - 950 евро, а в Юрмале - 2756 евро за квадратный метр.

Средняя цена квартир на вторичном рынке в центре Риги составляла 1400 евро за квадратный метр, в микрорайонах - 830 евро, в Рижском районе - 545 евро за квадратный метр.

Средняя цена частных домов в микрорайонах Риги в сентябре составила 1205 евро за квадратный метр (по сравнению с августом цена увеличилась на 2%), в Рижском районе - 1000 евро за квадратный метр (+3%), а в Юрмале - 1315 евро за квадратный метр (-0,5%).