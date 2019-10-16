Определилась шестая сборная, которая пробилась на Евро-2020

В матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 испанцы сумели уйти от поражения на 92-й минуте встречи со Швецией, которая состоялась в Стокгольме. Сборная Испании проигрывала с 50-й минуты после гола Маркуса Берга, однако в концовке встречи гости сумели забить благодаря удару Родриго Морено.

Ничьей оказалось достаточно, чтобы обеспечить себе выход на Евро-2020. Испанцы набрали 20 очков и за два тура до конца отборочного цикла обеспечили себе в своей группе место не ниже второго.

Испания будет принимать участие в чемпионате Европы в седьмой раз подряд, что является рекордом этой национальной команды. Сборная не пропустила ни одного турнира с 1996 года.

Напомним, что ранее путёвку на чемпионат Европы 2020 года завоевали сборные Бельгии, Италии, Польши, России и Украины. Всего в финальной стадии турнира примут участие 24 сборные.

Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля, а в честь 60-летнего юбилея турнира матчи пройдут в 12 европейских городах.