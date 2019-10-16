Финансирование здравоохранения - Кариньш не прав
Сфера здравоохранения - один из задекларированных правительством Кришьяниса Кариньша приоритетов, о чем он многократно говорил и публично. Теперь премьер утверждает, что для сферы здравоохранения в будущем году запланировано примерно 4% от ВВП - это хорошо и достаточно, однако проблемы имеются в эффективности расходования средств и больничной сети.
Анализ Re:Check свидетельствует, что ни одно из утверждения не соответствует правде - финансирование будет значительно меньше 4%, денег на здравоохранение и близко не достаточно, да и улучшение больничной сети все проблемы не решит.
"В следующем году мы выделим более 1,2 миллиардов на здравоохранение, это примерно 4% от ВВП. Эти публичные деньги вроде бы очень хорошие и их достаточно, но для нас нет эффективности. Не упорядочена сеть", - сказал Кариньш в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио 10 октября.
Не 4%, а 3,5%
На здравоохранение в будущем году планируется выделить примерно 1,2 миллиарда евро, однако это только 3,5% от ВВП, а не "примерно 4%". Об этом свидетельствуют пояснения к законопроекту бюджета.
Несмотря на то, что в численном выражении у здравоохранения как и у других сфер будет больше, процентуально от внутреннего валового продукта это будет даже меньше. В частности, в бюджете этого года - 3,7%, в будущем году - 3,5% от ВВП. И, если считать расходы как часть от общих расходов бюджета, здравоохранение получит меньше - 11,7% в будущем году против 12,1% в этом году.
Это означает, что как ВВП, так и общие траты государства растут быстрее чем то, что мы готовы платить за здравоохранение.
В свою очередь в 2021 году прогноз предусматривает снижение финансирования не только процентуально, но и численно.
Как премьер, так и Министерство здравоохранения отметили, что в будущем году прирост сферы составит 50 миллионов евро, однако это число не совсем соответствует правде. Несмотря на то, что на рост зарплат и оплату дополнительных медикаментов действительно добавили 50 миллионов евро, по другим позициям, например, инвестиции в оборудование и инфраструктуру, финансирование снижено. Таким образом, рост составляет всего примерно 34 миллиона евро.
Финансирование здравоохранения - половина от среднего по ЕС
Премьер в передаче на радио указал, что "эти публичные деньги вроде бы очень хорошие и их достаточно". Это неправильно. Предусмотренные для сферы в Латвии 3,5% от ВВП - в два раза меньше, чем в среднем по Евросоюзу и их уж точно недостаточно.
То, что у сферы здравоохранения в Латвии слишком маленькое финансирование, отметили как Всемирная организация здравоохранения, так и Еврокомиссия и ОБСЕ. Нехватка средств значительно влияет на в целом плохое состояние здоровья жителей, низкую продолжительность жизни, неудовлетворенные нужды в здравоохранении и выраженное неравенство в доступности услуг.
Латвия с больше чем 40% - на втором месте по тому, что жители платят за свое здравоохранения, не считая внесенные в виде налогов в госбюджет средства.
Предусмотрев для здравоохранения 3,5% от ВВП, правительство отошло от обещания в правительственной декларации исполнять закон о финансировании здравоохранения. В нем указано, что сфера уже в будущем году должна получить минимум 4% от ВВП.
Нужно напомнить, что также не выполняются изменения в законе, предусматривающие повышение зарплат медиков на 20%, несмотря на то, что большая часть министров сама за них проголосовала, еще будучи депутатами Сейма.
Только эффективизация проблем не решит
Премьер сказал, что денег достаточно, но нет эффективности, в частности, не приведена в порядок больничная сеть. Он сравнил это со слишком обширной сетью школ. Еврокомиссия пишет, что рационализация больничной сферы поможет провести улучшения в плане эффективности. Число койкомест в больницах на одного жителя Латвии снизилось более чем на треть, однако число людей, использующих стационарную помощь, по-прежнему немного выше среднего показателя по ЕС.
Кроме того, сравнение со школами неуместно, так как вопреки числу учителей, которое у нас значительно больше, чем в среднем по ЕС, медиков мало.
Как указывает Еврокомиссия, число врачей в Латвии уже сейчас меньше среднего показателя по ЕС, а число медсестер - одно из самых низких в ЕС. Это означает как то, что нужно больше работников, так и то, что нынешние должны получать более высокие зарплаты. О нехватке медиков, связанной со слишком низкими зарплатами, писала и Re:Baltica.
И ОБСЕ указывает на сферы, которые можно сделать эффективнее, однако совет организации - и увеличить расходы на здравоохранение на одного жителя, приблизив их к среднем уровню ОБСЕ.
Что ответил Кариньш?
"Высказывание премьера риторическое, но дает понять, что увеличение дополнительного финансирования - не единственное решение для улучшения ситуации в сфере здравоохранения", - сказал Re:Check пресс-секретарь премьера Сандис Сабаев, однако он не был готов детально пояснить сказанное Кариньшем. Премьер хотел сказать, что одновременно нужно сделать систему более эффективной с целью обеспечить доступность услуг по всей Латвии.
Вывод: Сказанное премьером Кариньшем о финансировании здравоохранения не соответствует правде и идет в противоречие как с самой правительственной декларацией, так и с законопроектом госбюджета, а также с признаниями международных организаций. Он вводит в заблуждение, говоря, что запланированное государством финансирование сферы очень хорошее и достаточное.