Финансирование здравоохранения - Кариньш не прав

Анализ Re:Check свидетельствует, что ни одно из утверждения не соответствует правде - финансирование будет значительно меньше 4%, денег на здравоохранение и близко не достаточно, да и улучшение больничной сети все проблемы не решит.

"В следующем году мы выделим более 1,2 миллиардов на здравоохранение, это примерно 4% от ВВП. Эти публичные деньги вроде бы очень хорошие и их достаточно, но для нас нет эффективности. Не упорядочена сеть", - сказал Кариньш в интервью передаче Krustpunktā на Латвийском радио 10 октября.

Не 4%, а 3,5%

На здравоохранение в будущем году планируется выделить примерно 1,2 миллиарда евро, однако это только 3,5% от ВВП, а не "примерно 4%". Об этом свидетельствуют пояснения к законопроекту бюджета.

Несмотря на то, что в численном выражении у здравоохранения как и у других сфер будет больше, процентуально от внутреннего валового продукта это будет даже меньше. В частности, в бюджете этого года - 3,7%, в будущем году - 3,5% от ВВП. И, если считать расходы как часть от общих расходов бюджета, здравоохранение получит меньше - 11,7% в будущем году против 12,1% в этом году.

Это означает, что как ВВП, так и общие траты государства растут быстрее чем то, что мы готовы платить за здравоохранение.

В свою очередь в 2021 году прогноз предусматривает снижение финансирования не только процентуально, но и численно.

Как премьер, так и Министерство здравоохранения отметили, что в будущем году прирост сферы составит 50 миллионов евро, однако это число не совсем соответствует правде. Несмотря на то, что на рост зарплат и оплату дополнительных медикаментов действительно добавили 50 миллионов евро, по другим позициям, например, инвестиции в оборудование и инфраструктуру, финансирование снижено. Таким образом, рост составляет всего примерно 34 миллиона евро.

Финансирование здравоохранения - половина от среднего по ЕС

Премьер в передаче на радио указал, что "эти публичные деньги вроде бы очень хорошие и их достаточно". Это неправильно. Предусмотренные для сферы в Латвии 3,5% от ВВП - в два раза меньше, чем в среднем по Евросоюзу и их уж точно недостаточно.

То, что у сферы здравоохранения в Латвии слишком маленькое финансирование, отметили как Всемирная организация здравоохранения, так и Еврокомиссия и ОБСЕ. Нехватка средств значительно влияет на в целом плохое состояние здоровья жителей, низкую продолжительность жизни, неудовлетворенные нужды в здравоохранении и выраженное неравенство в доступности услуг.

Латвия с больше чем 40% - на втором месте по тому, что жители платят за свое здравоохранения, не считая внесенные в виде налогов в госбюджет средства.

Предусмотрев для здравоохранения 3,5% от ВВП, правительство отошло от обещания в правительственной декларации исполнять закон о финансировании здравоохранения. В нем указано, что сфера уже в будущем году должна получить минимум 4% от ВВП.