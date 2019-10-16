Медики указали на первые признаки тромба

Медики отмечают, что тромбоз может возникнуть практически у любого человека. Об имеющемся тромбе может говорить, например, сильный отек конечностей с выраженным покраснением (болезненным при прикосновении). Такой синдром возникает на фоне ухудшения кровоснабжения из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Зачастую подобное состояние бывает спровоцировано именно тромбом.

Кроме того, специалисты сообщили, что при тромбозе в ноге может возникать внезапная болезненность, и эта боль постепенно усиливается. Иногда данный симптом путают с судорогой, но

при судороге болевые ощущения проходят через несколько минут, а при тромбе острая боль может длиться на протяжении нескольких часов.

По словам экспертов, маркером локализации тромба в сосудах мозга может стать также внезапная и сильная головная боль, не проходящая и после приема анальгетиков. В свою очередь, на тромбоэмболию легочной артерии могут указывать симптомы, напоминающие сильный бронхит:

человека начинают мучить неожиданные приступы кашля, он не может вдохнуть полной грудью, ощущает нехватку кислорода.