Медики указали на первые признаки тромба
Многие уверены, что тромбоз им не грозит, а потому редко обращают внимание на симптомы, которые могут быть предвестниками опасного для жизни процесса. Какие же признаки указывают на возможное возникновение тромба?
Медики отмечают, что тромбоз может возникнуть практически у любого человека. Об имеющемся тромбе может говорить, например, сильный отек конечностей с выраженным покраснением (болезненным при прикосновении). Такой синдром возникает на фоне ухудшения кровоснабжения из-за проблем сердечно-сосудистой системы. Зачастую подобное состояние бывает спровоцировано именно тромбом.
Кроме того, специалисты сообщили, что при тромбозе в ноге может возникать внезапная болезненность, и эта боль постепенно усиливается. Иногда данный симптом путают с судорогой, но
при судороге болевые ощущения проходят через несколько минут, а при тромбе острая боль может длиться на протяжении нескольких часов.
По словам экспертов, маркером локализации тромба в сосудах мозга может стать также внезапная и сильная головная боль, не проходящая и после приема анальгетиков. В свою очередь, на тромбоэмболию легочной артерии могут указывать симптомы, напоминающие сильный бронхит:
человека начинают мучить неожиданные приступы кашля, он не может вдохнуть полной грудью, ощущает нехватку кислорода.
Медики рекомендовали при возникновении вышеназванных симптомов обязательно обращаться к врачу. Своей рекомендацией они поделились на портале "Рамблер/доктор".