Переговоры Джонсона с Брюсселем затянулись до поздней ночи

Во вторник переговоры в Брюсселе завершились ближе к утру. На Даунинг-стрит после них сообщили, что переговоры были "конструктивными" и в ходе них был достигнут прогресс, однако нового соглашения по Brexit пока не создано.

В СМИ появились новости, что соглашение может быть достигнуты до ожидаемого на этой неделе саммита ЕС, и что британское правительство пошло на уступки в вопросе ирландско-североирландской границы.

Судя по всему, правительство Бориса Джонсона задействовало механизмы, чтобы Северная Ирландия продолжала соблюдать таможенные правила ЕС, если до конца 2020 года, когда наконец будет объявлен переходный президент, не будет достигнут новый договор о свободной торговле между ЕС и Великобританией, указывает Politico.eu.

Однако на Даугинг-стрит сообщили, что "еще есть, над чем работать".

Как известно, сейчас установленный срок Brexit - 31 октября. До саммита ЕС текст договора о выходе должен быть опубликован, чтобы 27 стран-участниц могли принять решение о его ратификации.