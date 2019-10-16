Трансляция: Пресс-конференция Владимира Зеленского в Риге

В среду, 16 октября, в Ригу с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Украинский лидер проведет встречи с руководителями государства, украинской диаспорой, посетит Музей оккупации и откроет памятную доску, сообщили в канцелярии президента Латвии Эгила Левитса. В полдень президенты Левитс и Зеленский выступят перед прессой. Представляем вам прямую трансляцию пресс-конференции:
Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций.
Галерея: В Ригу прибыл Владимир Зеленский
Планируется, что в ходе переговоров президенты обсудят двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и "Инициативу трех морей".
Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.
Завершится визит президента Украины открытием памятной доски на здании по улице Антонияс, 6 в Риге, где в 1920 году было открыто первое дипломатическое представительство Украины.