Трансляция: Пресс-конференция Владимира Зеленского в Риге

Визит начался с официальной церемонии встречи Зеленского на площади у Рижского замка, затем состоялась двусторонняя встреча президентов и переговоры делегаций.

Галерея: В Ригу прибыл Владимир Зеленский

Планируется, что в ходе переговоров президенты обсудят двусторонние отношения, отношения Европейского союза и Украины и "Инициативу трех морей".

Затем состоится возложение цветов к памятнику Свободы, после чего Зеленский встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

В ходе визита Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу, Музей оккупации, побывает у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и встретится с представителями украинской диаспоры.