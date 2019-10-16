Ср, 16.10.2019
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Rīgas satiksme попросило у думы еще почти три миллиона евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В этом году муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme просит из бюджета столичного самоуправления дополнительную дотацию в размере 2,9 млн евро, сообщил Латвийскому радио председатель совета RS Нормунд Нарвайшс. 

Переговоры с Рижской думой о выделении дотации еще продолжаются, но в настоящее время все расчеты свидетельствуют о том, что предприятие может завершить год с прибылью, сказал Нарвайшс.

"Руководство предприятия проделало огромную работу, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию и затянуть пояса, чтобы RS могло решить проблемы собственными силами", - сказал председатель совета. 

Сегодня на заседании комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения он отчитается о работе предприятия и его дальнейшей деятельности. 

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