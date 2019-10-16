Кариньш рассказал, как лучше всего использовать конфискованные 29 млн евро

По словам премьера, это могут быть, например, инвестиции в инфраструктурный объект. Кроме того, эти деньги должны быть использованы еще в 2019 году.

Кариньш отметил, что вопрос о возможном использовании этих средств еще только будет рассматриваться. "Я доверюсь рекомендациям Министерства финансов и общей политической дискуссии", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) направил письмо руководителям государства с призывом направить на повышение зарплат учителей часть конфискованных судом как преступно нажитых 29 млн евро.

ЛПРОН требует выделения части этих средств на повышение зарплат учителей с 1 сентября 2020 года и повышение зарплат преподавателей вузов с 1 января 2020 года, как это предусмотрено действующими нормативными актами.

Как заявила руководитель профсоюза Инга Ванага, для министра образования Илги Шуплински и правительства это возможность доказать, что законы соблюдаются. И Шуплинска, и премьер-министр Кришьянис Кариньш публично заявили, что повышение зарплат учителей будет продолжено, но юридически это нигде не зафиксировано, а положиться на устные обещания профсоюз не может.

С другой стороны, Украина может потребовать у Латвии вернуть связанные с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича 29 млн евро, которые Рижский окружной суд признал преступно нажитыми и конфисковал, говорится в заявлении, распространенном прокуратурой Украины.