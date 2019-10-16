Хозяева - эстонцы, работники - латвийцы: на границе Валги и Валки варят пиво

Завод расположен прямо рядом с магазином Alko1000 в здании, которое на первый взгляд в глаза не бросается. Это Латвия, но на здании можно увидеть табличку "Выруский пивзавод".

Несмотря на то, что пивоварня Võru работает с 2017 года, у нее не было настоящего завода, на котором можно было бы изготавливать собственную продукцию: ее пивоварня разрешала производить на других заводах.

"Мы действительно варим пиво в Валке, но по духу это все-таки Выруский пивзавод. Возможно, когда-нибудь такой появится и в Выру. Там просто не было места, а здесь помещения были, и мы разместились в Валке", - сказал один из владельцев завода Эйнар Виснапуу, который также управляет магазинами Alko1000.

Большая часть продукции изготавливается вручную, так будет и в дальнейшем. "На нашем заводе нет автоматики, у нас правильная пивоварня. Это не мини-копия A le Coq или Saku. Электронные только термометры и насосы. Требуется много усилий, чтобы сварить пиво. Единственная линия здесь, если ее можно назвать линией, - это разливочный аппарат. Но и здесь бутылки нужно размещать вручную, крышки тоже ставить вручную", - сказал Виснапуу.

Работают латыши

Работников на заводе трое, все они латыши. Завод способен производить 600 000 литров пива в год. Настроение тут царит довольно беззаботное: к моменту прибытия журналистов на пивоварне помимо Виснапуу находился производственный директор Айгарс Рога, который под музыкальное сопровождение наклеивал на бутылки этикетки. Впрочем, в декабре компания должна получить автоматическую линию по наклеиванию этикеток.

Для сравнения: годовой объем производства A Le Coq в 2017 году составил 112,7 млн литров.

Бутылки поставляются на завод из Белоруссии, этикетки - из Эстонии, сырье - от латвийских поставщиков. Помимо воды на производство пива идут два вида хмеля, солод и мох. Виснапуу отметил, что их пиво - натуральной ферментации и нефильтрованное. "Оно стоит полтора-два месяца и затем становится совершенно прозрачным".

Крепость пива Cimze - 5,2 промилле. "Я бы назвал его банным пивом", - говорит Виснапуу.

На первых порах завод производит только пиво Cimze и продает его в Латвии: например, в рижских барах и магазинах, а также в магазинах Alko1000. Через несколько недель оно должно поступить в продажу и в Эстонии. "Латыши довольно хорошо приняли его в первый месяц. Интерес весьма большой", - сказал Виснапуу.

Но почему именно Cimze? Виснапу сказал, что это имя было предложено местными работниками. Янис Цимзе был латвийским педагогом, собирателем народных песен и основоположником хоровой культуры. "Пиво Cimze было сварено в честь Валки, потому что мы основали здесь завод. Это один из самых известных людей здесь в Латвии".

Виснапуу добавил, что имя Цимзе известно и эстонцам. "Тот, кто немного разбирается в музыке или культуре, прекрасно знает, кто такой Цимзе".

В планах и другая продукция

Во сколько обошлось строительство завода, Виснапуу раскрыть не пожелал. Цена на пиво продолжает тот же экономный принцип , что и сеть Alko1000 в целом. В магазинах Валки пол-литровая бутылка стоит 1,39 евро, что для крафтового пива недорого.