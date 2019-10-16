"Мы следим за вами": дислоцированные в Эстонии британские солдаты получают угрозы

Как сообщают источники The Telegraph, британские войска, дислоцированные в Эстонии, жаловались на загадочные сообщения, появляющиеся в их социальных сетях и на мобильных телефонах.

Официальные лица уверены, что эти сообщения являются частью кибервойны, которая ведется Москвой с целью вызвать тревогу и запугать британских военнослужащих и их союзников.

В настоящее время в Эстонии размещено около тысячи британских военных, принимающих участие в крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе. Издание напоминает, что британские войска впервые прибыли в Эстонию в 2017 году.

Один военнослужащий, который не захотел назвать своего имени, сообщил, что некоторые военные получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится: "Мы следим за вами" ("We are watching you").

"Это немного беспокоит, но мы все обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает", - сказал он.

"Сообщения в Facebook и Twitter, как предполагается, являются работой так называемых ботов - анонимных связанных с Россией аккаунтов, которые регулярно проводят кремлевскую пропаганду", - полагает The Telegraph.

Чиновники НАТО также озвучивали опасения, что Москва использует портативную антенну для взлома смартфонов военнослужащих, чтобы "захватывать" полезные данные и контакты. Командование сил США ранее жаловалось на то, что во время их пребывания в Эстонии производилось их геоотслеживание через их смартфоны, а в то время как голландские летчики-истребители рассказывали, что их жены и подруги получали неприятные звонки от российских троллей.

Британским военным, дислоцированным в Эстонии, в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, но, по словам источника в Министерстве обороны, предпринимаются "надлежащие меры предосторожности", чтобы защитить их от российского вмешательства.