Левитс примет участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито

Президент будет находиться за пределами Латвии с 20 по 25 октября. Так как председатель Сейма Инара Мурниеце также будет отсутствовать в Латвии с 23 по 25 октября, в это время ее обязанности будет выполнять ее заместитель Дагмара Бейтнере-Ле Галл.