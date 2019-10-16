Левитс примет участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито

В конце этой недели президент Латвии Эгил Левитс отправится в Японию, чтобы на следующей неделе принять участие в церемонии коронации императора Японии Нарухито, свидетельствует повестка дня президента.
Коронация императора Японии состоится 22 октября.
Президент будет находиться за пределами Латвии с 20 по 25 октября. Так как председатель Сейма Инара Мурниеце также будет отсутствовать в Латвии с 23 по 25 октября, в это время ее обязанности будет выполнять ее заместитель Дагмара Бейтнере-Ле Галл.
Таким образом, во время отсутствия президента его обязанности 20-22 октября будет выполнять Мурниеце, а 23-25 октября - Бейтнере-Ле Галл.