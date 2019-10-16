Герцоги Кембриджские в Исламабаде: мусульманские принц и принцесса в изумрудном блеске

Герцог и герцогиня Кембриджские в рамках своего визита в Пакистан посетили торжественный прием, устроенный в их честь Верховным комиссаром Великобритании Томасом Дрю.

Кейт для этого выхода выбрала закрытое, по мусульманским традициям, изумрудное блестящее платье с длинными рукавами от Jenny Packham, на которое был накинут шифоновый шарф в тон. Дополнили восхитительный образ герцогини серьги пакистанской марки Onitaa. Уильям же предстал в сине-зеленом шервани (длинное мужское полупальто или пиджак, которые носят в странах Южной Азии) от бренда Naushemian.