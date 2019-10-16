Рижское "Динамо" в овертайме вырвало победу у "Барыса"

В первом периоде зрители голов так и не дождались, а на 6-й минуте второй 20-минутки Рихард Маренис вывел вперёд гостей. Это немного выбило из колеи "Барыс", который до этого на протяжении практически всего времени владел инициативой.

Шесть минут спустя Алихан Асетов сравнял счёт, но на перерыв команды всё-таки ушли при минимальном преимуществе рижского "Динамо". На этот раз гол забил Лаурис Дарзиньш, которому ассистировал Брэндон Макмиллан.

"Барыс" сумел сравнять счёт на 2-й минуте третьего периода, когда Роман Старченко первым оказался у ворот на добивании. До конца основного времени команды ещё по разу поразили ворота друг друга. Сначала Дарзиньш отдал великолепную передачу на Картера Эштона и тот сделал счёт 3:2, а за 5 минут до конца основного времени Асетов оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

Уже на первой минуте дополнительного времени у рижан была отличная возможность добиться победы, которая всё-таки произошла, но чуть позже, когда Кристап Сотниекс вошёл в зону и бросил в верхний ближний угол.