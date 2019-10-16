В Одни Ворота: Почему кенийские бегуны самые быстрые?
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге пробежал марафон быстрее двух часов. Он сумел преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Несмотря на то, что его результат не будет официально признан, преодолеть психологическую отметку "меньше двух часов" уже пять лет стремятся спортсмены, им помогают производители спортивных товаров, продукции для питания спортсменов и другие заинтересованные компании.
- Вы узнаете о том, почему кенийские бегуны самые быстрые на марафонской дистанции, как происходила работа над кенийской победой двухчасового барьера и каким образом вышло так, что Меккой кенийского бега стал город Итен.