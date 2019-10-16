Ср, 16.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Названа стоимость одного поста в Instagram Роналду

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Криштиану Роналду

ФОТО: Reuters/ScanPix

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг звёзл, которые зарабатывают за счёт рекламы в социальной сети Instagram. Об этом исследовании пишет The Sun.

Британский таблоид сообщает, что 34-летний португалец за год заработал 44,1 миллиона евро. В среднем, каждый пост в Instagram приносил игроку 900 тысяч евро.

Исследование Buzz Bingo также сообщает, что на втором месте в рейтинге доходов оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси (21,2 млн евро). Аргентинец за год сделал 36 рекламных постов в своём Instagram, а цена одного такого поста составляла 590 тысяч евро.

Третье место в рейтинге заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (14,4 млн евро). Кроме того, в десятке оказались бразильский футболист Неймар (6,5 млн) и англичанин Дэвид Бекхэм (10 млн).

Напомним, что на страницу Роналду в Instagram подписаны 186 миллионов человек - это рекорд социальной сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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