Названа стоимость одного поста в Instagram Роналду

Британский таблоид сообщает, что 34-летний португалец за год заработал 44,1 миллиона евро. В среднем, каждый пост в Instagram приносил игроку 900 тысяч евро.

Исследование Buzz Bingo также сообщает, что на втором месте в рейтинге доходов оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси (21,2 млн евро). Аргентинец за год сделал 36 рекламных постов в своём Instagram, а цена одного такого поста составляла 590 тысяч евро.

Третье место в рейтинге заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (14,4 млн евро). Кроме того, в десятке оказались бразильский футболист Неймар (6,5 млн) и англичанин Дэвид Бекхэм (10 млн).