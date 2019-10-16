В России полицейский насмерть сбил 6-летнего мальчика. В крови ребёнка нашли алкоголь

В июле 2019 года в Кировской области в результате ДТП скончался шестилетний ребёнок. Мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбила машина. За рулём автомобиля был 45-летний оперативный дежурный пункта полиции в посёлке Нема, пишет портал.

В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, однако "Комсомольская правда" сообщает, что сотрудник полиции всё ещё работает.

14 октября в социальных сетях были опубликованы снимки результатов судебно-медицинской экспертизы, которые в августе получили родители погибшего ребёнка. В крови мальчика нашли 0,51 промилле этанола, что может соответствовать степени опьянения после двух бокалов вина, двух кружек пива или 100 граммов водки.

15 октября глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела аварии. В том числе он поручил назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу. В СК рассказали, родственники погибшего потребовали объективного и всестороннего расследования, так как опасались, что виновный в ДТП может избежать наказания.

"(Они) требуют объективного и всестороннего расследования и выражают опасения, что виновное лицо уйдет от установленной законом ответственности", — приводит сообщение ведомства "Медуза".

ТАСС со ссылкой на управление МВД по Кировской области сообщает, что майор полиции сбил мальчик в момент, когда во время отпуска ехал на машине по главной дороге села Буйское. В полиции сказали, что мальчик "неожиданно" выехал на велосипеде со второстепенной дороги.

В МВД порталу "Медуза" подтвердили, что майор продолжил свою работу в полиции. Вопрос о его привлечении к дисциплинарной ответственности будет решен, как только завершится уголовное дело.