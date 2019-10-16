Ср, 16.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Туск: ситуация с Brexit должна проясниться через семь или восемь часов
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Brexit

ФОТО: Pixabay

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 16 октября, заявил, что ситуация с Brexit должна проясниться примерно через семь-восемь часов.

"Базовые принципы соглашения готовы, и теоретически завтра мы (ЕС - ИФ) можем принять это соглашение с Великобританией", - сказал Туск журналистам.

"Переговоры продолжаются" и всё "движется в правильном направлении", - добавил бывший премьер Польши. 

Напомним, выход Великобритании из ЕС в настоящее время назначен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министру страны Борису Джонсону придётся просить у Брюсселя отсрочку на три месяца. Однако он ранее заявлял, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о таком.

Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что Джонсон планирует направить письмо в Брюссель, чтобы попросить снова перенести Brexit в том случае, если не сможет до 19 октября провести соглашение через британский парламент.

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