В среду, 16 октября, в Рижский порт прибыли американские военные, которые в рамках операции Atlantic Resolve отправятся выполнять служебные обязанности в Литву. Об этом сообщает Министерство обороны.
📸 🇺🇸Rīgas ostā ienāk kuģis ar 30 tankiem “Abrams”, 25 kājnieku kaujas mašīnām “Bradley”. Šeit fotogalerija no dzestrā, bet saulainā rīta! ❄️... https://t.co/ARyHBNPnoV— Jānis Zvērs (@janiszvers) October 16, 2019
Солдаты США с экипировкой и техникой прибыли в Рижский порт из Форт-Худа, военной базы в штате Техас, и через Латвию будет отправлены в Литву.
Хотя и Министерство обороны не называет конкретное число техники, в сентябре Министерство обороны Литвы сообщало, что в октябре в страну прибудет 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.
Фото: В Рижский порт прибыли американские танки Abrams