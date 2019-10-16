Чт, 17.10.2019
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Фото: В Рижский порт прибыли американские танки Abrams

ФОТО: Jānis Zvērs/TV3

В среду, 16 октября, в Рижский порт прибыли американские военные, которые в рамках операции Atlantic Resolve отправятся выполнять служебные обязанности в Литву. Об этом сообщает Министерство обороны. 

Солдаты США с экипировкой и техникой прибыли в Рижский порт из Форт-Худа, военной базы в штате Техас, и через Латвию будет отправлены в Литву.

Хотя и Министерство обороны не называет конкретное число техники, в сентябре Министерство обороны Литвы сообщало, что в октябре в страну прибудет 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Фото: В Рижский порт прибыли американские танки Abrams

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