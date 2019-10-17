Депутат Сейма: происходящее в аэропорту "Рига" - бардак

В международном аэропорту "Рига" господствует бардак, потому руководству нужно предоставить объяснения по поводу сложившейся ситуации и урегулировать её, убежден глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма Янис Витенберг (KPV LV).
Он считает, что в настоящее время ситуация в аэропорту "Рига" может быть описана словом "бардак", и её нужно срочно решать. По его мнению, в противном случае это может отрицательно повлиять на её руководящую роль среди Балтийских аэропортов. Поэтому глава комиссии попросит руководство аэропорта объяснить ситуацию лично.
"Государство долгие годы работало и вкладывало в развитие аэропорта достаточно много инвестиций, чтобы можно было обеспечить соответствующие условия и быть лидером среди аэропортов Балтии. Сейчас в аэропорту очереди только растут и ничего не свидетельствует о том, что они уменьшатся. Это становится проблемой государства, которая может отрицательно повлиять на отрасль туризма и репутацию страны", - заявил Витенберг.
Если руководство аэропорта не сможет дать гарантий, что ситуация будет разрешена, то тогда этот вопрос будет рассматривать руководитель Народно-хозяйственная комиссия, привлекая к учреждению ответственное министерство, предупредил политик, подчеркнув, что руководитель комиссии получил жалобы и от представителей отрасли туризма.