Депутат Сейма: происходящее в аэропорту "Рига" - бардак

Он считает, что в настоящее время ситуация в аэропорту "Рига" может быть описана словом "бардак", и её нужно срочно решать. По его мнению, в противном случае это может отрицательно повлиять на её руководящую роль среди Балтийских аэропортов. Поэтому глава комиссии попросит руководство аэропорта объяснить ситуацию лично.

"Государство долгие годы работало и вкладывало в развитие аэропорта достаточно много инвестиций, чтобы можно было обеспечить соответствующие условия и быть лидером среди аэропортов Балтии. Сейчас в аэропорту очереди только растут и ничего не свидетельствует о том, что они уменьшатся. Это становится проблемой государства, которая может отрицательно повлиять на отрасль туризма и репутацию страны", - заявил Витенберг.