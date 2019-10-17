За год в Детской больнице около 50 000 пациентов не приходят на назначенный визит к врачу

По обобщенной информации ДКУБ за последние 12 месяцев, визиты, на которые пациент не явился, не предупредив об этом заранее, составляют 16% общего числа визитов за год.

В результате этого нарушается работа врачей, а другие пациенты ждут в длинных очередях.

Например, на визит к пульмонологу Ренате Снипе во вторник на этой неделе не пришли двое из пяти пациентов, хотя о своем решении отказаться от визита они не сообщили.

В начале года ДКУБ рассматривала идею о том, чтобы ввести плату за третий визит для пациента, который уже дважды не приходил на встречу с врачом и не предупреждал об этом. Однако на данный момент от этой идеи пришлось отказаться, поскольку не существует нормативного регулирования, позволяющего применять санкции за неявку на визит к врачу.

Представители больницы считают, что необходимо внести соответствующие изменения в правила Кабинета министров, поэтому медицинские работники будут настаивать на решении этого вопроса, чтобы из-за безответственности некоторых людей не страдали другие пациенты.