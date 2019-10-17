За год в Детской больнице около 50 000 пациентов не приходят на назначенный визит к врачу

В течение года около 50 000 пациентов не пришли на ранее назначенный визит к врачу Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), заблаговременно не отказавшись от него, сообщила сегодня утром передача LNT "900 секунд".
По обобщенной информации ДКУБ за последние 12 месяцев, визиты, на которые пациент не явился, не предупредив об этом заранее, составляют 16% общего числа визитов за год.
В результате этого нарушается работа врачей, а другие пациенты ждут в длинных очередях.
Например, на визит к пульмонологу Ренате Снипе во вторник на этой неделе не пришли двое из пяти пациентов, хотя о своем решении отказаться от визита они не сообщили.
В начале года ДКУБ рассматривала идею о том, чтобы ввести плату за третий визит для пациента, который уже дважды не приходил на встречу с врачом и не предупреждал об этом. Однако на данный момент от этой идеи пришлось отказаться, поскольку не существует нормативного регулирования, позволяющего применять санкции за неявку на визит к врачу.
Представители больницы считают, что необходимо внести соответствующие изменения в правила Кабинета министров, поэтому медицинские работники будут настаивать на решении этого вопроса, чтобы из-за безответственности некоторых людей не страдали другие пациенты.
Согласно данным ДКУБ за десять месяцев 2018 года, в течение этого периода пациенты больницы не приходили на 14% визитов к врачу, не предупредив о своей неявке.