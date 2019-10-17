Сергей Мозякин ФОТО: metallurg.ru

Самым высокооплачиваемым хоккеистом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оказался нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Отметим, что в десятке самых высокооплачиваемых хоккеистов больше всего представителей московского ЦСКА - четыре из десяти игроков являются "армейцами". Интересно, что в топ-30 игроков нет ни одного представителя санкт-петербургского СКА.

"Спорт-Экспресс" в своём рейтинге представил 54 игрока, в котором не оказалось ни одного хоккеиста рижского "Динамо". Большинство из самых высокооплачиваемых хоккеистов в этом рейтинге - это легионеры (игроки, которые родились не в России).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин ("Металлург") - 2,5 млн евро

2. Найджел Доус ("Автомобилист") - 2,1 млн евро

3. Данис Зарипов ("Ак Барс") - 1,8 млн евро

4. Виктор Антипин ("Металлург") - 1,76 млн евро

5. Линус Умарк ("Салават Юлаев") - 1,7 млн евро

5. Максим Шалунов (ЦСКА) - 1,7 млн евро

5. Вадим Шипачев ("Динамо" Москва) - 1,7 млн евро

8. Михаил Григоренко (ЦСКА) - 1,55 млн евро

9. Джастин Азеведо ("Ак Барс") - 1,48 млн евро

10. Павел Дацюк ("Автомобилист") - 1,41 млн евро

10. Богдан Киселевич (ЦСКА) - 1,41 млн евро

10. Иржи Секач (ЦСКА) - 1,41 млн евро