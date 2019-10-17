В Золитуде легковушка сбила подростка: семья искала лежащего в реанимации сына 16 часов

Родственники мальчика считают, что обстоятельства случившегося указывают на вину водителя и он ехал с гораздо большей скоростью, чем было разрешено.

О том, что 18-летний Никита находится в реанимации в критическом состоянии, его мать Екатерина узнала лишь во вторник, 15 октября, во второй половине дня, несмотря на то, что несчастный случай на улице Грамздас произошел в предшествующий вечер.

Женщина утверждает, что все 16 часов с момента ДТП ответственные службы даже не пытались сообщить родственникам о произошедшем.

Близкие Никиты не знали, что случилось с мальчиком и все это время безнадежно искали подростка.

"Это все произошло в 20.20. В последний раз я с ним разговаривала по телефону без пяти семь. Он мне звонил в связи с документами. Ему нужно было знать какие-то номера для рабочих нужд. Я ему их назвала, все, спасибо. Таким бодрым голосом сказал, что будет вечером дома. Вечер в его понимании - полночь. На следующий день он должен был идти на учебу, надо было выспаться. Зная, что он вернется, я пошла спать в 23.00. В 6.20 я просыпаюсь, чтобы идти на работу, и смотрю - его нет", - рассказала журналистам Екатерина.

Мать безнадежно искала своего сына, звонила на мобильный телефон, но Никита не отвечал. Тогда Екатерина решила в соцсетях написать друзьям парня, но они также ничего не знали. У женщины началась паника.

"Мы с младшим сыном и мужем начали его искать, спрашивать, кто что видел, знает ли кто-то его друзей. Я в это время была на работе. В 16.00 мне позвонил младший сын и сказал, что у нас дома полиция, Никита в больнице в тяжелом состоянии, его сбила машина", - заявила Екатерина.

Узнав шокирующие новости, женщина отпросилась с работы и приехала домой чтобы переговорить со следователями и побольше узнать об инциденте.

Однако, несмотря на просьбу задержаться на пять минут и дождаться мать пострадавшего, полицейские уехали.

"Я пришла, никого уже не было. Оставили номер телефона, но никто не брал трубку. Я поняла, что рабочий день у них уже кончился. Я даже не знаю, у него всегда все документы при себе.

У него и "белые" права есть, и ID-карта, все с собой. Я в шоке, что со мной не связались. У нас же такие базы данных! Всех можем найти, когда надо.

Я смотрела в истории болезни, полиция приехала на место происшествии, еще и из реанимации полиции сообщали два раза. Сообщали в 23.30, что он доставлен в больницу и звонили в 15.15", - указала мама пострадавшего.

Родственники Никиты и стражи порядка разыскивают очевидцев несчастного случая.

На данный момент полиция избегает комментариев, публично доступна лишь общая информация. Известно, что водитель легкового автомобиля Lexus наехал на пешехода, который в тот момент находился на проезжей части дороги, возможно, на пешеходном переходе.

Сразу после аварии водитель транспортного средства заявил, что ехал по улице Грамздас, не превышая разрешенную скорость и в момент столкновения автомобиль ехал со скоростью в 25 или 30 километров в час.

Однако после осмотра места аварии можно сделать вывод, что путь торможения автомобиля может составлять по крайней мере от 30 до 50 метров. Это указывает на то, что правила соблюдены не были.