В Риге состоится уже пятый юбилейный "Бал-маскарад Марты"

"Бал-маскарад Марты" ФОТО: Пресс-фото

Лучшее благотворительное мероприятие Балтийского региона Бал Марты, проводимый в честь первой Императрицы, Марты-Екатерины I, в этом году впервые состоится в здании Рижского русского театра им. Михаила Чехова. Бал, проходящий под патронажем австрийского консульства в Латвии, был организован в сотрудничестве с Rotary Club Jurmala, благотворительным фондом Sergeja Jegera labdarības fonds и отелем Grand Palace Hotel.

"Бал-маскарад Марты" ФОТО: Пресс-фото

В 2018 году международные эксперты отметили Бал Марты наградой BALTIC EVENT AWARDS как "Лучшее благотворительное мероприятие", и он получил 3-е место в номинации "Лучшее культурное мероприятие Балтийского региона".

Главная цель мероприятия – сбор средств и направление их на решение конкретных медицинских проблем, привлечение общества к решению социально-значимых вопросов, а также создание нового бренда, позиционирующего Латвию и Ригу как туристическое направление с историческим и культурным наследием.

Отсюда и слоган Благотворительного Бала Марты: "Объединяя прошлое с настоящим, мы дарим будущее".

“Мы продолжаем традиции балов-маскарадов, которые начинали зарождаться на этих землях именно при Петре Великом и его супруги Екатерине Первой, до крещения в православие, носившей имя Марты. Кто не слышал о знаменитых Ассамблеях? По свидетельству современников, Марта-Екатерина была женщиной доброй и много помогала сиротам и нуждающимся людям, поэтому зачастую их балы носили благотворительный характер", - рассказывает автор идеи благотворительного бала Светлана Лёв.

"Бал-маскарад Марты" ФОТО: Пресс-фото

В этом году бал поразит участников уникальной культурной программой, разработанной главным режиссёром Екатериной Ланской-Сапожниковой.

На празднике выступят звёзды Латвийской оперной сцены: патрон бала Сергей Егерс, знаменитое сопрано Сонора Вайце, прима-балерина Маргарита Демьянок-Скутельская с супругом и партнёром Артуром Скутельским, квартет симфонического оркестра LNSO. Сюрпризом станет мировая джазовая звезда, имя которой не разглашается. Иначе это уже не будет сюрприз. Гостей бала-маскарада ждут музыкальные номера, подготовленные артистами Рижского русского театра имени М. Чехова.

Гости будут танцевать под композиции в исполнении популярных групп и артистов: группы RYGA, Fomky&Ko, Ineta Rudzite, Яна Клявиня, Денис Мельник, Елена Матуле, Роман Тестелец.

Впервые при поддержке FREY WILLE в социальных сетях пройдёт конкурс Принцесса бала».

Неповторимую атмосферу мероприятия будут создавать ведущие праздника: легенда латвийского радио Эдмунд Кашевский, Иева Адамс и Рихардс Лэперс.

Pre-Party Бала пройдёт в роскошном пятизвёздочном отеле GRAND PALACE HOTEL 15 ноября.

В эти же дни, с 15 по 18 ноября, в Риге проходит Фестиваль Света Staro Rīga. Здания, площади, мосты и памятники превратятся в уникальные произведения светового искусства!

Закроется праздничный уик-энд в Риге Аfterparty Marta’s Ball 16 ноября в клубе Friends Club, руководство которого организаторы бала благодарят за поддержку.