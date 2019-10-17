СМИ: Супруг Лолиты якобы содержал на деньги певицы любовницу

Сообщается, что пятый супруг украинской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов официально подал на развод. Журналисты выяснили, что 44-летний фитнес-тренер якобы содержал на деньги звезды свою любовницу. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Брак 55-летней Лолиты и 44-летнего Дмитрий Иванов будет расторгнут в ближайшее время. Пара была в браке почти девять лет.
Сообщается, что заявление суд принял 2 октября.
Иванов был пятым мужем Лолиты. Именно и он стал инициатором развода.
СМИ активно обсуждают причины развода. В нескольких российских изданиях появилась информация, что Иванов завел молодую любовницу Ольгу Кулиеву. 40-летней бизнес-леди принадлежит косметологическая клиника. Иванова и Кулиеву заметили на свадьбе общего друга в Литве.
Также ходят слухи, что Иванов тайно содержал любовницу на деньги Лолиты. Артистка же не догадывалась об изменах на протяжении года. Чтобы уехать из дома Дмитрий ссылался на выездные турниры. Но есть и версии, что Иванов решился на развод, так как у новой избранницы все в порядке с финансовым положением.