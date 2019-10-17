СМИ: Супруг Лолиты якобы содержал на деньги певицы любовницу

Брак 55-летней Лолиты и 44-летнего Дмитрий Иванов будет расторгнут в ближайшее время. Пара была в браке почти девять лет.

Также ходят слухи, что Иванов тайно содержал любовницу на деньги Лолиты. Артистка же не догадывалась об изменах на протяжении года. Чтобы уехать из дома Дмитрий ссылался на выездные турниры. Но есть и версии, что Иванов решился на развод, так как у новой избранницы все в порядке с финансовым положением.