Артём Дзюба может продолжить карьеру в Италии

Как сообщает итальянское СМИ, руководство "Интера" начало поиски нападающего из-за травмы чилийца Алексиса Санчеса. В данный момент в распоряжении главного тренера миланцев Антонио Конте осталось лишь двое форвардов - Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Сообщается, что в зимнее трансферное окно "Интер" попробует приобрести Дзюбу, Оливье Жиру из "Челси" или хорватского форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.

30-летний Алексис Санчес травмировал лодыжку во время товарищеского матча против сборной Колумбии. Накануне футболист перенёс операцию на сухожилиях малоберцовой мышцы левой ноги. По предварительным данным, на восстановление ему понадобится около трёх месяцев.

Выбор на кандидатуру Дзюбы пал из-за того, что летом 2020 года у россиянина истекает действующий контракт с "Зенитом". Сайт Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Дзюба забил 5 голов и сделал 6 голевых передач в 12 матчах Российской премьер-лиги. Кроме того, на счету Дзюбы 9 голов за сборную России в квалификации Евро-2020.