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Севастова потерпела поражение во втором раунде Кубка Кремля

Анастасия Севастова

ФОТО: AFP/LETA

В четверг, 17 октября, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова потерпела поражение в 1/8 финала Кубка Кремля в Москве.

Во втором раунде соревнований Севастова встречалась с француженкой Кристиной Младенович и потерпела поражение со счётом 5:7, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время 26-летняя Младенович сделала пять брейков, шесть эйсов и пять раз ошиблась при подаче. 29-летняя Севастова четыре раза взяла подачу соперницы, совершила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Севастовой.

В четвертьфинале Кубка Кремля Младенович сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Потерпев поражение в 1/8 финала Севастова заработала 55 рейтинговых очков WTA. Это означает, что латвийской теннисистке не удалось защитить 185 рейтинговых очков, которые она заработала в прошлом году, дойдя до полуфинала.

Добавим, что на Кубке кремля Севастова была посеяна под шестым номером, а в мировом рейтинге латвийская спортсменка занимает 24-е место. Младенович занимает 45-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. 

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