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  • "Людям нужны скандалы": Яна Брук о сексе, хейтерах, шоу "Дом-2" и отношении к Бузовой

"Людям нужны скандалы": Яна Брук о сексе, хейтерах, шоу "Дом-2" и отношении к Бузовой

Яна Брук

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/коллаж Русский TVNET

TVNET представляет второй выпуск программы "В чем фишка?". В ней мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается за кадром. 

На этот раз гостьей нашей программы стала сексапильная блогер из Риги Яна Брук

Красавица нам рассказала:

  • Почему решается на смелые поступки, в том числе и на эксперименты в сексе;
  • Что ей сказали на кастинге шоу "Дом-2";
  • Зачем была нужна поездка в автобусе Rīgas Satiksme в леопардовом белье;
  • Что о ней думаю мужчины и женщины, а также как она относится к хейтерам;
  • Что не договаривает Ивлеева;
  • Почему Яна лучше Бузовой;

"Я написала реальную историю из своей жизни. И таких историй у женщин очень много, они просто не рассказывают!", "Как оказалось, я потревожила весь город", "Людям нужны скандалы. Людям нужен негатив", "Ивлеева нам что-то не договаривает", "Я вообще не боюсь критики",  - сказала нам Яна. 

Но Брук не столь легкомысленна, как может показаться на первый взгляд. Она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Девушку действительно интересуют важные для социума темы, которые она и поднимает в своих прямых эфирах. 

Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET в пятницу, 25 октября. Не пропустите! 

Видео: Анонс второго выпуска программы "В чем фишка?"

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