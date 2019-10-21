"Людям нужны скандалы": Яна Брук о сексе, хейтерах, шоу "Дом-2" и отношении к Бузовой

"Я написала реальную историю из своей жизни. И таких историй у женщин очень много, они просто не рассказывают!", "Как оказалось, я потревожила весь город", "Людям нужны скандалы. Людям нужен негатив", "Ивлеева нам что-то не договаривает", "Я вообще не боюсь критики", - сказала нам Яна.

Но Брук не столь легкомысленна, как может показаться на первый взгляд. Она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Девушку действительно интересуют важные для социума темы, которые она и поднимает в своих прямых эфирах.