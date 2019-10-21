"Людям нужны скандалы": Яна Брук о сексе, хейтерах, шоу "Дом-2" и отношении к Бузовой

TVNET представляет второй выпуск программы "В чем фишка?". В ней мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается за кадром.
На этот раз гостьей нашей программы стала сексапильная блогер из Риги Яна Брук.
Красавица нам рассказала:
- Почему решается на смелые поступки, в том числе и на эксперименты в сексе;
- Что ей сказали на кастинге шоу "Дом-2";
- Зачем была нужна поездка в автобусе Rīgas Satiksme в леопардовом белье;
- Что о ней думаю мужчины и женщины, а также как она относится к хейтерам;
- Что не договаривает Ивлеева;
- Почему Яна лучше Бузовой;
"Я написала реальную историю из своей жизни. И таких историй у женщин очень много, они просто не рассказывают!", "Как оказалось, я потревожила весь город", "Людям нужны скандалы. Людям нужен негатив", "Ивлеева нам что-то не договаривает", "Я вообще не боюсь критики", - сказала нам Яна.
Но Брук не столь легкомысленна, как может показаться на первый взгляд. Она также невероятно много работает над собой и созданием своего контента. Девушку действительно интересуют важные для социума темы, которые она и поднимает в своих прямых эфирах.
Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET в пятницу, 25 октября. Не пропустите!
Видео: Анонс второго выпуска программы "В чем фишка?"