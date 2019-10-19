От Коко Шанель до наших дней: костюм - самая актуальная модная тенденция сезона

Изначально костюмы носили только мужчины

Первые предшественники костюмов появились в начале XVII века при дворах западноевропейской аристократии. Это был комплект из коротких штанов, длинного сюртука и жилета, дополненный париком и длинными чулками.

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Фраки стали популярны лишь в 30-х годах XIX века. Примерно в середине века они приобрели более свободную форму, их стали носить как повседневную одежду.

Ближайший предок современного классического костюма - lounge suit - пиджачный костюм, или костюм для отдыха, эпохи югендстиля (рубеж XIX-XX веков).

Костюмом более спортивного стиля был sack suit - с более широким, свободным пиджаком, который стал образцом новаторства британцев. Брюки имели отвороты и наглаженные стрелки.

Костюм и для женщин

Именно в эпоху югендстиля костюм появился и в гардеробе женщин - на тот момент это пока еще была комбинация жакета, юбки и блузки. Связано это было с эмансипацией женщин, их все более активным участием в рынке труда и даже ростом популярности велосипедов, так как такой наряд был гораздо более практичным для повседневной носки.

ФОТО: Пресс-фото

Революция костюма в женском гардеробе

Женщины в брючных костюмах появились немного позже - после Первой мировой войны, когда Коко Шанель создалa женский пиджачный костюм в современном его понимании. В эпоху джаза одежда женщин становилась все свободнее, и брюки стали носить для различных активных занятий - игры в теннис, катания на лошадях и велосипеде. Но до этого женщин, которые отважились надеть брюки, могли даже наказать!

В 1933 году Элеонора Рузвельт стала первой из первых леди, которая надела брюки на официальное мероприятие,

а в 1939-м Vogue опубликовал свой первый разворот с женщиной в брюках.

ФОТО: Пресс-фото

Костюм - на вершине топа модных тенденций

В современном мире женщины, которые носят брюки, совершенно не вызывают удивления, как это было 100 лет назад. Наоборот,

в этом осенне-зимнем сезоне костюм возглавляет топ модных тенденций. Его называют символом силы! Это может быть как брючный костюм, так и жакет с юбкой.

Форм и фасонов предлагается огромное множество, и каждая женщина может найти модель, наиболее подходящую ее фигуре.

Как выбрать свой костюм?

Костюм может быть как классическим, так и более необычным и даже "кричащим" - все зависит от ткани и покроя. Наибольшую популярность в настоящее время завоевывают именно клетчатые ткани, например, классическая pied-de-poule.

ФОТО: Пресс-фото

Среди тканей в клетку тоже возможен обширный выбор по цвету, его вариациям и комбинациям, а не только привычный черно-белый.

ФОТО: Пресс-фото

Яркие костюмы с принтами непременно понравятся творческим личностям, которые хотят проявить себя, но при этом сохранить сдержанный и профессиональный имидж.

Костюм создает очень продуманный образ, а кроме того, освобождает от долгого подбора одежды - к нему нужно подобрать только блузку/битловку, обувь и сумку.

ФОТО: Пресс-фото