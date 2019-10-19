От Коко Шанель до наших дней: костюм - самая актуальная модная тенденция сезона
Нынешней осенью в эпицентре моды находится костюм. Брючный или жакет с юбкой - остается лишь найти свой фасон и цвет, чтобы одеться в соответствии с самыми актуальными тенденциями. Если костюм в клетку - это попадание в десятку! Как возник этот модный тренд и как выбрать для себя подходящий костюм и крой, рассказывает историк моды и блогер Анете Озолиня.
Изначально костюмы носили только мужчины
Первые предшественники костюмов появились в начале XVII века при дворах западноевропейской аристократии. Это был комплект из коротких штанов, длинного сюртука и жилета, дополненный париком и длинными чулками.
Фраки стали популярны лишь в 30-х годах XIX века. Примерно в середине века они приобрели более свободную форму, их стали носить как повседневную одежду.
Ближайший предок современного классического костюма - lounge suit - пиджачный костюм, или костюм для отдыха, эпохи югендстиля (рубеж XIX-XX веков).
Костюмом более спортивного стиля был sack suit - с более широким, свободным пиджаком, который стал образцом новаторства британцев. Брюки имели отвороты и наглаженные стрелки.
Костюм и для женщин
Именно в эпоху югендстиля костюм появился и в гардеробе женщин - на тот момент это пока еще была комбинация жакета, юбки и блузки. Связано это было с эмансипацией женщин, их все более активным участием в рынке труда и даже ростом популярности велосипедов, так как такой наряд был гораздо более практичным для повседневной носки.
Революция костюма в женском гардеробе
Женщины в брючных костюмах появились немного позже - после Первой мировой войны, когда Коко Шанель создалa женский пиджачный костюм в современном его понимании. В эпоху джаза одежда женщин становилась все свободнее, и брюки стали носить для различных активных занятий - игры в теннис, катания на лошадях и велосипеде. Но до этого женщин, которые отважились надеть брюки, могли даже наказать!
В 1933 году Элеонора Рузвельт стала первой из первых леди, которая надела брюки на официальное мероприятие,
а в 1939-м Vogue опубликовал свой первый разворот с женщиной в брюках.
Костюм - на вершине топа модных тенденций
В современном мире женщины, которые носят брюки, совершенно не вызывают удивления, как это было 100 лет назад. Наоборот,
в этом осенне-зимнем сезоне костюм возглавляет топ модных тенденций. Его называют символом силы! Это может быть как брючный костюм, так и жакет с юбкой.
Форм и фасонов предлагается огромное множество, и каждая женщина может найти модель, наиболее подходящую ее фигуре.
Как выбрать свой костюм?
Костюм может быть как классическим, так и более необычным и даже "кричащим" - все зависит от ткани и покроя. Наибольшую популярность в настоящее время завоевывают именно клетчатые ткани, например, классическая pied-de-poule.
Среди тканей в клетку тоже возможен обширный выбор по цвету, его вариациям и комбинациям, а не только привычный черно-белый.
Яркие костюмы с принтами непременно понравятся творческим личностям, которые хотят проявить себя, но при этом сохранить сдержанный и профессиональный имидж.
Костюм создает очень продуманный образ, а кроме того, освобождает от долгого подбора одежды - к нему нужно подобрать только блузку/битловку, обувь и сумку.
Подготовлено в сотрудничестве с Domina Shopping.