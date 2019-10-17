Чт, 17.10.2019
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Осужденному за педофилию мужчине снизили срок с пожизненного до 22 лет

Молоток судьи. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Курземский окружной суд в четверг решил смягчить наказание мужчине, осужденному за длительное сексуальное использование малолетней падчерицы - вместо пожизненного заключения его приговорили к лишению свободы на 22 года, сообщает агентство LETA.

Ранее суд Курземского района, признав обвиняемого виновным, а также оценив отношение осужденного к совершенным преступлениям, осудил его на пожизненное заключение с пробационным надзором на три года.

Однако уголовное дело было рассмотрено повторно, после решения Верховного суда об отмене прошлого решения. Апелляционную жалобу подала адвокат осужденного.

Сейчас же Курземский окружной суд решил в качестве окончательного наказания установить лишение свободы на 22 года с пробационным надзором на три года.

Полное решение суда будет доступно 31 октября.

В ранее распространенном прокуратурой сообщении было указано, что обвиняемый, осознавая и используя то, что дочь его фактической жены малолетняя и находится в беспомощном состоянии, решил вступить в половую связь с на то время девятилетней девочкой против ее воли и удовлетворить свои желания, кроме того, он совершал и другие действия сексуального характера.

Это сексуальное насилие обвиняемый совершал на протяжении почти пяти лет. У пострадавшей девочки наступила беременность и родился ребенок, которые вместе с причиненными страданиями психического характера привели к тяжелым и безвозвратным последствиям.

Кроме того, мужчина многократно и систематически без причины или за мелкие нарушения жестоко и насильственно относился к еще одному малолетнему лицу, причинив ему физические и психические страдания.

На суде мужчина вину в совершенных преступлениях не признал. Однако суд Курземсого района признал его виновным в ранее совершенном преступлении.

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