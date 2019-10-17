Осужденному за педофилию мужчине снизили срок с пожизненного до 22 лет

В ранее распространенном прокуратурой сообщении было указано, что обвиняемый, осознавая и используя то, что дочь его фактической жены малолетняя и находится в беспомощном состоянии, решил вступить в половую связь с на то время девятилетней девочкой против ее воли и удовлетворить свои желания, кроме того, он совершал и другие действия сексуального характера.