Чт, 17.10.2019
Сегодня Украина отстаивает свои права на европейское будущее, платя за это большую и страшную цену. Я благодарен Латвии за солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за практическую помощь. Владимир Зеленский, президент Украины

В Пурвциемсе у школы поймали извращенца

1

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

14 октября в 15:43 муниципальная полиция Риги получила информацию о мужчине, который, находясь на территории образовательного учреждения в Пурвциемсе, оголял свои половые органы.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка исследовали территорию школы и заметили мужчину, подходящего под описание. Он находился у окон школы и курил сигарету. Почему он находится на территории образовательного учреждения, мужчина объяснить не смог.

В то же время сотрудники дежурной части связались с вызвавшей их работницей образовательного учреждения. Та подтвердила, что задержанный оголял свои половые органы у окон первого этажа.

Кроме того она рассказала, что сама впервые видела задержанного, выполнявшего свои грязные действия, в свою очередь другие работники уже ранее сталкивались с похожими ситуациями. Ранее об этом в полицию не сообщали.

Мужчина задержан и доставлен в участок Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Для дачи показаний в участок доставлена и свидетельница.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ