В Пурвциемсе у школы поймали извращенца

14 октября в 15:43 муниципальная полиция Риги получила информацию о мужчине, который, находясь на территории образовательного учреждения в Пурвциемсе, оголял свои половые органы.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка исследовали территорию школы и заметили мужчину, подходящего под описание. Он находился у окон школы и курил сигарету. Почему он находится на территории образовательного учреждения, мужчина объяснить не смог.
В то же время сотрудники дежурной части связались с вызвавшей их работницей образовательного учреждения. Та подтвердила, что задержанный оголял свои половые органы у окон первого этажа.
Кроме того она рассказала, что сама впервые видела задержанного, выполнявшего свои грязные действия, в свою очередь другие работники уже ранее сталкивались с похожими ситуациями. Ранее об этом в полицию не сообщали.
Мужчина задержан и доставлен в участок Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Для дачи показаний в участок доставлена и свидетельница.