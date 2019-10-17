Чт, 17.10.2019
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Остапенко вышла в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Алёна Остапенко

ФОТО: WTA LINZ (Facebook)

В четверг, 17 октября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко обыграла первую сеяную на турнире в Люксембурге бельгийку Элизе Мертенс и вышла в четвертьфинал.

Матч между теннисистками завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Остапенко.

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время 23-летняя бельгийка три раза взяла подачу Остапенко, совершила три эйса и допустила пять двойных ошибок. 22-летняя Остапенко реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и 14 раз ошиблась при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.

За выход в следующий раунд Остапенко заработала 60 рейтинговых очков WTA, а в 1/4 финала скрестит ракетки с немкой Антонией Лоттнер, который прошла дальше на отказе своей соотечественницы Андреа Петкович.

Напомним, что в первом раунде соревнований BGL Luxembourg Open Остапенко не без труда обыграла 17-летнюю американку Кэти Макнейли - 7:5, 7:6 (7:3).

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