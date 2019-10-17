Остапенко вышла в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время 23-летняя бельгийка три раза взяла подачу Остапенко, совершила три эйса и допустила пять двойных ошибок. 22-летняя Остапенко реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и 14 раз ошиблась при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.