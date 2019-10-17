Герцог и герцогиня Кембриджские в рамках своего визита в Пакистан посетили одну из крупнейших в мире мечетей - Бадшахи, расположенную в центре города-крепости Лахор. Кейт по такому случаю надела бирюзовый национальный костюм шальвар-камиз с золотистой вышивкой, состоящий из длинного платья и брюк, и покрыла голову платком в тон.