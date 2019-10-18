Пт, 18.10.2019
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"Гнилое равнодушие": Гагарине и Меладзе досталось за песню, написанную Цоем в Латвии

ФОТО: скриншот видео/коллаж Русский TVNET

17 октября состоялась пресс-конференция, посвященная судебному разбирательству о нарушениях авторского права. В ней приняли участие певица Ольга Кормухина, ее супруг Алексей Белов, юрист артистки Валерия Рытвина, музыкальный критик Михаил Сегельман и журналист Илья Легостаев. Видео опубликовано на сайте Национальной службы новостей. 

Ольга Кормухина объяснила, что она уже пыталась подать в суд на Полину Гагарину, но тогда были другие сложности. 

"На самом деле, это не совсем так. Мы пытались это сделать в 2015 и 2016 году... Тогда не было такой судебной практики...", - объяснила она. 

Кормухина пояснила, что она занимается борьбой за песню, в которую вложила душу. 

"Мы понимали, что Цой - это для многих святое. Я очень долго решалась на то, чтобы сделать свою версию этой песни... Писали, что это другая "Кукушка"... В ней есть главное - есть рокерское начало... Я питала свою "Кукушку" своими мыслями и эмоциями", - рассказала она. 

Юрист артистки Валерия Рытвина пояснила, что это дело будет первым делом в подобной судебной практике. 23 апреля Верховный суд дал разъяснения, касательно нюансов авторского права. После этого Кормухина и ее представители обратились к экспертам с вопросами. По заключению оказалось, что версия Ольги Кормухиной - это самостоятельное произведение, а версия в исполнении Гагариной - нет. Константин Меладзе лишь переделал вариант Кормухиной. 

"Нам в голову не пришло пойти в РАУ и зарегистрировать свою фамилию рядом с Цоем", - подчеркнула певица. 

Мнение эксперта Михаила Сегельмана было однозначным. Он сравнил обе версии и нашел абсолютное сходство. Гагарина полностью сняла вокальную партию Кормухиной. 

"Они фактически идентичны", - заключил Сегельман. 

Ольгу Кормухину удивляет не то, что у нее украли эту аранжировку, а то с каким равнодушием это сделали. Она отметила, что если забить в Google имя Гагариной, то сразу выпадает "Кукушка". Ольга подчеркнула, что это означает лишь то, что Полина больше ничего стоящего в своей жизни не сделала. 

"Равнодушие... Гнилое равнодушие", - заявила она. 

Юрист объяснила, что лицензионный договор был заключен на Полину Гагарина. В следствии чего, иск подается на исполнительницу. На данный момент не известна позиция ни Гагариной ни Константина Меладзе. 

"Я ничего от Полины добиваться не хочу. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость", - сказала Ольга. 

Она объяснила, что делает это ради справедливости и тех людей, которые долго ждали этого события. Кормухина готова к потокам грязи и оскорблений, но она это сделала из-за принципа. Иск Ольги не несет материальный характер. 

Первое, что просит артистка и ее супруг Алексей Белов - это признать Полину Гагарину, что ее версия песни "Кукушка" была создана с нарушением авторских прав. А также обязать ответчика (Гагарину) прекратить действия нарушающие исключительные права истца. 

На вопрос об отношении к творчеству Полины Гагариной Кормухина отреагировала резко:

"Когда она только появилась. Много лет назад. Молоденькая еще была... Она пела про облака...  Вроде бы она ее (песню - прим. редактора) сама написала. А когда она потом пошла по "папикам" гулять - все, эта Полина кончилась. Ее уже не будет никогда", - заявила Ольга. 

В завершении она подытожила, что хочет отмыть имя Виктора Цоя от подобных людей. 

Композиция Виктора Цоя - "Кукушка" была написана музыкантом в 1990 году в Латвии, в Плиеньциемсе (под Юрмалой). "Кукушка" является одной из последних песен, написанных Цоем незадолго до гибели. 

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