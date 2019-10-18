"Гнилое равнодушие": Гагарине и Меладзе досталось за песню, написанную Цоем в Латвии

Ольга Кормухина объяснила, что она уже пыталась подать в суд на Полину Гагарину, но тогда были другие сложности.

"На самом деле, это не совсем так. Мы пытались это сделать в 2015 и 2016 году... Тогда не было такой судебной практики...", - объяснила она.

Кормухина пояснила, что она занимается борьбой за песню, в которую вложила душу.

"Мы понимали, что Цой - это для многих святое. Я очень долго решалась на то, чтобы сделать свою версию этой песни... Писали, что это другая "Кукушка"... В ней есть главное - есть рокерское начало... Я питала свою "Кукушку" своими мыслями и эмоциями", - рассказала она.

Юрист артистки Валерия Рытвина пояснила, что это дело будет первым делом в подобной судебной практике. 23 апреля Верховный суд дал разъяснения, касательно нюансов авторского права. После этого Кормухина и ее представители обратились к экспертам с вопросами. По заключению оказалось, что версия Ольги Кормухиной - это самостоятельное произведение, а версия в исполнении Гагариной - нет. Константин Меладзе лишь переделал вариант Кормухиной.

"Нам в голову не пришло пойти в РАУ и зарегистрировать свою фамилию рядом с Цоем", - подчеркнула певица.

Мнение эксперта Михаила Сегельмана было однозначным. Он сравнил обе версии и нашел абсолютное сходство. Гагарина полностью сняла вокальную партию Кормухиной.

"Они фактически идентичны", - заключил Сегельман.

Ольгу Кормухину удивляет не то, что у нее украли эту аранжировку, а то с каким равнодушием это сделали. Она отметила, что если забить в Google имя Гагариной, то сразу выпадает "Кукушка". Ольга подчеркнула, что это означает лишь то, что Полина больше ничего стоящего в своей жизни не сделала.

"Равнодушие... Гнилое равнодушие", - заявила она.

Юрист объяснила, что лицензионный договор был заключен на Полину Гагарина. В следствии чего, иск подается на исполнительницу. На данный момент не известна позиция ни Гагариной ни Константина Меладзе.

"Я ничего от Полины добиваться не хочу. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость", - сказала Ольга.

Она объяснила, что делает это ради справедливости и тех людей, которые долго ждали этого события. Кормухина готова к потокам грязи и оскорблений, но она это сделала из-за принципа. Иск Ольги не несет материальный характер.

Первое, что просит артистка и ее супруг Алексей Белов - это признать Полину Гагарину, что ее версия песни "Кукушка" была создана с нарушением авторских прав. А также обязать ответчика (Гагарину) прекратить действия нарушающие исключительные права истца.

На вопрос об отношении к творчеству Полины Гагариной Кормухина отреагировала резко:

"Когда она только появилась. Много лет назад. Молоденькая еще была... Она пела про облака... Вроде бы она ее (песню - прим. редактора) сама написала. А когда она потом пошла по "папикам" гулять - все, эта Полина кончилась. Ее уже не будет никогда", - заявила Ольга.

В завершении она подытожила, что хочет отмыть имя Виктора Цоя от подобных людей.