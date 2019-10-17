Чт, 17.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

В Риге спасен беспомощный щенок, которого бросили, привязав к столбу

ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

14 октября в 23:18 муниципальная полиция Риги получила информацию о собаке, оставленной в беспомощном состоянии на улице Милгравья. Щенок уже около часа был пристегнут к дорожному знаку рядом с магазином Rimi.

Время работы конкретного магазина уже закончилось, поэтому было понятно, что хозяин не оставил своего любимца подождать снаружи.

Стражи порядка нашли щенка там, где указали свидетели. Рядом с животным стояла миска с водой. Оказалось, что собака не чипирована, поэтому выяснить личность хозяина не было возможным.

Щенка доставили в приют для животных Ulubele.

Полиция просит отозваться владельца собаки или свидетелей, которые могут предоставить информацию о возможных причинах оставления собаки, позвонив по номеру 67105728.

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