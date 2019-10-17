В Риге спасен беспомощный щенок, которого бросили, привязав к столбу

14 октября в 23:18 муниципальная полиция Риги получила информацию о собаке, оставленной в беспомощном состоянии на улице Милгравья. Щенок уже около часа был пристегнут к дорожному знаку рядом с магазином Rimi.
Время работы конкретного магазина уже закончилось, поэтому было понятно, что хозяин не оставил своего любимца подождать снаружи.
Стражи порядка нашли щенка там, где указали свидетели. Рядом с животным стояла миска с водой. Оказалось, что собака не чипирована, поэтому выяснить личность хозяина не было возможным.
Щенка доставили в приют для животных Ulubele.
Полиция просит отозваться владельца собаки или свидетелей, которые могут предоставить информацию о возможных причинах оставления собаки, позвонив по номеру 67105728.